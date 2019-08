Keine Zeit, selbst nach Schwabach zu kommen? Schade, denn es lohnt sich! Wer sich trotzdem einige der Werke des Kunstfestivals in der Goldschlägerstadt ansehen, ist hier genau richtig.

Extrem heiß wird es in manchen Produktionsräumen der Firma Eytzinger. Nicht ohne Grund: Denn dort wird glänzendes, goldenes Rohmaterial zu Barren gegossen. Aus diesen wird dann Blattgold hergestellt 80 Prozent des Edelprodukts aus Schwabach gehen in den Export. Großabnehmer sind häufig die Religionen. In Kirchen, Synagogen und Moscheen prangt das hauchdünne Edelmetall.