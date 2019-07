Auto steht seit Jahren auf Schwabacher Parkplatz

Nachfragen zu dem schwarzen Wagen will aber keiner beantworten - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Eine ungewöhnliche Geschichte: Auf einem großen Parkplatz steht seit Jahren ein Auto, das niemandem zu gehören scheint. Den Eigentürmer des Parkplatzes scheint das nicht zu stören.

Dieses Auto gehört schon zum Parkplatz-Inventar. © Foto: Anne Kleinmann



Dieses Auto gehört schon zum Parkplatz-Inventar. Foto: Foto: Anne Kleinmann



Mitten auf dem Parkplatz zwischen Rewe, Netto, Müller, Elektromarkt TeVi und den anderen Geschäften steht ein schwarzes Auto. Das ist auf einem Parkplatz erst einmal nichts Ungewöhnliches, würde es dort nicht schon seit geraumer Zeit stehen, ohne genutzt zu werden. Mehrere Leser haben uns auf das Auto aufmerksam gemacht, das laut ihrer Aussage schon seit sage und schreibe zehn Jahren dort parkt.

Ein kurzer Check der Redaktion zeigt: das besagte Auto mit dem bulgarischen Kennzeichen steht tatsächlich da – und es wurde mit Sicherheit seit einiger Zeit nicht bewegt. Im hinteren Innenraum hängt die Innenbekleidung bereits zerfleddert hinunter. Verliebte haben sich mit einem eingeritzten Herz im Lack verewigt. Nach Nutzung sieht das tatsächlich nicht aus. Aber warum wird es dann nicht abgeschleppt?

Sitz in München

Eine Nachfrage unserer Redaktion ergab: Der Parkplatz, auf dem besagtes Auto steht, gehört einem privaten Unternehmen mit Sitz in München. Taurus Investment Holding heißt der Konzern, der laut seiner Webseite international agiert. Auskunft darüber, warum ein Auto so lange dort stehen bleibe, ohne abgeschleppt zu werden, gab der Konzern unserer Redaktion allerdings nicht. Vielmehr legte der zuständige Mitarbeiter bei unserem Anruf einfach auf und ließ auch nachfolgende Gesprächsversuche per Mail unbeantwortet.

Dabei könnte das Unternehmen das Auto leicht abschleppen lassen. So hat laut Schwabacher Polizei ein privater Besitzer die Möglichkeit, bei "berechtigtem Interesse" die Identität des Halters durch das Kennzeichen ermitteln zu lassen. Auch bei ausländischen Kennzeichen sei das möglich. Die Kosten, um den Wagen abschleppen zu lassen, könnten so dem Eigentümer in Rechnung gestellt werden. Allerdings: Kann der Halter nicht gefunden werden, bleibt der private Eigentümer selbst auf den Kosten sitzen. Das könnte auch hier der Fall sein.

Viele derartige Fälle gibt es im Übrigen nicht. Hinterlassene Autos, die so lange in der Öffentlichkeit stehen, seien eher selten, so die Polizei. In Nürnberg Thon schaffte es zuletzt ein roter Fiat zu einiger Bekanntheit, der seit über einem Jahr einen Parkplatz blockiert. Größere Schlagzeilen machte in Weißenburg ein Smart, der jahrelang auf einem Supermarkt-Parkplatz stand.

Bilderstrecke zum Thema Smart steht seit 2010 auf Weißenburger Supermarkt-Parkplatz Vom Besitzer abgestellt und verlassen, wartet der Smart seit fünf Jahren auf dem Parkplatz eines Weißenburger Supermarktes auf die Rückkehr seines Besitzers. Doch 2015 wurde das Rätsel um den Langzeitparker gelüftet.



ANNE KLEINMANN