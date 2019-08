Badeunfall in Schwabach: Kind schwebt weiter in Lebensgefahr

Badegast zog den Fünfjährigen aus dem Becken - Zeugen gesucht - vor 25 Minuten

SCHWABACH - Nach dem tragischen Badeunfall am Mittwochnachmittag im Schawabacher Parkbad ist der Zustand des Fünfjährigen noch immer kritisch. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise.

Ärzte ringen derzeit um das Leben eines Fünfjährigen, der am Mittwochnachmittag leblos im Nichtschwimmerbecken des Parkbads im Schwabacher Süden trieb. "Der Junge befindet sich weiter in einem kritischen Zustand", berichtet die Polizei am Donnerstagmorgen.

Gegen 15 Uhr spielten sich dramatische Szenen ab: Ein Badegast bemerkte das Kind und zog es sofort aus dem Wasser. Gemeinsam mit weiteren Ersthelfern begann er sofort mit der Reanimation, bis die Rettungskräfte eintrafen.

Ein Notarzt wurde laut Polizei per Rettungshubschrauber eingeflogen und reanimierte das Kind weiter. Der Junge wurde dann sofort in die Cnopfsche Kinderklinik nach Nürnberg gebracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei befand sich der Fünfjährige in Begleitung seiner Mutter im Freibad. Zu den näheren Umständen konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Kripo hat noch am Abend die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.