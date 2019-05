Das 26. "Jazz & Blues Open" in Wendelstein bei Nürnberg endet am Maifeiertag mit einem großen Open Air bei freiem Eintritt auf dem Marktplatz. Zum Endspurt gab sich das Festival mit dem Chor "Singin' Off Beats" und Künstlern wie der finnischen Sängerin Tuija Komi oder dem Pianisten Roberto di Gioia noch einmal ganz jazzig in kleinen Veranstaltungsorten.