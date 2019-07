Brandstiftung? Auto brennt in Wolkersdorf

Feuer im Schwabacher Stadtteil - Parkender Wagen stand in Flammen - vor 29 Minuten

SCHWABACH - Am späten Donnerstagabend musste die Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand in Wolkersdorf am Wasserschloss ausrücken. Dort stand der Motor eines geparkten Pkw in Flammen.

Die Feuerwehr war zügig zur Stelle. © Jürgen Karg



Aufgrund des schnellen Einsatzes konnte ein vollständiges Ausbrennen des Wagens verhindert werden. Die Polizei Schwabach geht von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Ungeklärte Pkw-Brände hat es auch 2018 auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Nürnberger Straße sowie kürzlich in der Berlichingenstraße gegeben.

