Brandstiftung? Auto stand in Wolkersdorf in Flammen

Keine Verletzten, Kripo Schwabach ermittelt - Etwa 2.000 Euro Sachschaden - vor 12 Minuten

SCHWABACH - Am späten Donnerstagabend musste die Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand in Wolkersdorf am Wasserschloss ausrücken. Dort stand der Motor eines geparkten Pkw in Flammen.

Die Feuerwehr war zügig zur Stelle. © Jürgen Karg



Die Feuerwehr war zügig zur Stelle. Foto: Jürgen Karg



Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt in dieser Angelegenheit wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht nach Zeugen.

Gegen 23.10 Uhr teilten Anwohner über Notruf mit, dass ein Pkw in

der Straße "Am Wasserschloss" brennen soll. Als die Einsatzkräfte von

Feuerwehr und Polizei eintrafen, brannte der Pkw bereits. Die

Feuerwehr Schwabach konnte das Feuer löschen. Verletzt wurde

glücklicherweise niemand.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort durch. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei Schwabach bittet um Hinweise zu verdächtigen

Personen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Der Artikel wurde um 13.50 Uhr aktualisiert.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.