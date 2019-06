Gleich am zweiten Tag machte die Oldtimer Rallye unter dem klingenden Namen "Altmühltal Classic" Station in Schwabach: 113 top-fahrtüchtige Oldtimer und zehn hochmoderne Sports-Cars querten am Samstagvormittag den Marktplatz. Hochkarätige Renngeräte und zahlreiche Exoten schlängelten sich ebenso durch die Zuschauerreihen wie ein Fiat 850 oder ein VW Käfer.