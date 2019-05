Coup der Schwabacher Hockeydamen

Damen des TV 1848 Schwabach bezwangen den ESV München. Last-minute-Tore für die Männer. - vor 22 Minuten

SCHWABACH - Die Hockey-Erwachsenenteams des TV 1848 Schwabach hatten mit je zwei Pflichtspielen ein volles Programm. Nach dem 1:1 gegen ASV München am Samstag besiegten die Damen den aktuellen Tabellenführer ESV München am Sonntag mit 2:1 und bleiben in der Rückrunde weiter ungeschlagen. Die Herren gewannen am Samstag gegen den ESV in letzter Sekunde mit 5:4, kassierten dann aber am Sonntag eine derbe 0:4-Niederlage bei der HG Nürnberg II.

TV 1848 (re.) und ESV München lieferten sich ein attraktives, weil torreiches Hockeyspiel, das die Schwabacher mit zwei Last-minute-Toren für sich entschieden. © Foto: Robert Schmitt.



Ins Samstagsspiel starteten die 48er Damen mit viel Zug zum gegnerischen Tor. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte wurde auch der ASV besser, sodass sich ein offenes Spiel entwickelte. Alexandra Schwarz brachte ihr Team schließlich in Führung. Dabei blieb es bis zur Pause, obwohl genug Möglichkeiten für ein zweites Tor gab. Den Beginn der zweiten Hälfte verschliefen die 48erinnen und kassierten prompt das 1:1. Zwar fing sich Schwabach schnell wieder, doch auch in Durchgang zwei sollte die Chancenverwertung das große Manko bleiben. So blieb es nach 70 Minuten bei der Punkteteilung.

Dicker Brocken

Am Sonntag hatten die Schwabacherinnen einen schweren Brocken vor der Brust. Mit dem ESV München kam der souveräne Tabellenführer nach Schwabach. Der drückte gleich vehement auf die Führung und erzielte in der 4. Minute das 1:0. Schwabach zeigte in der Folgezeit einige Wackler, stabilisierte sich aber zusehends. Es blieb aber beim 0:1 zur Pause. Mit Beginn des zweiten Durchgangs gab erneut der ESV das Tempo vor. Schwabach stemmte sich mit aller Macht dagegen. Wie schon in Hälfte eins wurde man mit fortlaufender Zeit mutiger. In der 57. Minute vollendete Sabrina Knappke ein furioses Solo über mehr als die Hälfte des Platzes zum 1:1-Ausgleich. Nur sechs Minuten später drehte Tea Damjanovic nach schöner Vorarbeit von Victoria Vockentanz das Spiel sogar auf 2:1. In der Schlussphase überstand man die wütenden ESV-Angriffe unbeschadet — daher blieb es bei dem tollen Erfolg für die junge 48er Mannschaft, die inzwischen in der Oberliga auf Rang drei kletterte.

Rang drei heißt auch das Saisonziel der Hockeyherren. Doch für dieses Ziel muss man sich im weiteren Saisonverlauf schon noch gehörig steigern. Zum Rückrundenauftakt am Samstag gegen den ESV München gab es dank zweier Last-minute-Tore ein 5:4. Die Partie hatte aus Schwabacher Sicht schon optimal begonnen. In der 5. Minute traf Nick Distler per Argentinischer Rückhand zum 1:0. Auch in der Folgezeit blieb man spielbestimmend. In der 27. Minute erzielte Tobias Probst das 2:0, doch per Strafecke verkürzte der ESV wie aus dem Nichts auf 1:2 (35.).

Nervöse Schwabacher

Schwabach wirkte nach Wiederbeginn nervös und leistete sich viele Fehler im Spielaufbau, was der ESV zum 2:2 eiskalt ausnutzte (39.). Zwei Strafecken der 48er brachten nichts ein, so dass München in der 45. Minute per Strafecke auf 3:2 stellte. Die Schwabacher mussten sich erst einmal wieder sammeln. Die letzten 15 Minuten der Partie sollten es allerdings in sich haben. In der 58. Minute glich Distler zum 3:3 aus. Schwabach war jetzt wieder am Drücker, doch der ESV ging fünf Minuten vor dem Ende wieder per Strafecke in Führung (4:3). Die Gastgeber kamen abermals spektakulär zurück: Einen schönen Pass von Florian Gebhard berührte Distler im Schusskreis und vollstreckte so zum 4:4 (69.). Und in buchstäblich letzter Sekunde erzielte Probst nach einer Flanke von Jan-Lasse Sappelt gar den 5:4-Siegtreffer.

Am Sonntagmittag ging es dann zur HG Nürnberg II. Hier sollte es aber nicht so gut laufen. Bereits in Hälfte bissen sich die Schwabacher an clever spielenden HGN die Zähne aus. Mit dem 0:2 zur Halbzeit war man so noch gut bedient. Im zweiten Durchgang steigerte sich Schwabach zwar, doch im Abschluss wirkte das 48er Spiel zu ideenlos. In der Schlussphase konterte die HGN Schwabach eiskalt aus und erhöhte auf 4:0.

Auch die 2. Herren starteten am vergangenen Wochenende in die Rückrunde. Gegen die "Zweite" des TB Erlangen agierte Schwabach im ersten Abschnitt zielstrebig und hatten ein deutliches Chancenplus. Doch für einen Treffer sollte es nicht reichen. In Hälfte zwei ein anderes Bild: Erlangen ergriff die Initiative und hatte viele Torchancen. Die beste durch einen Siebenmeter, den Torwart Johannes Stünzendörfer entschärfte. Ein Tor fiel nicht mehr.

Oberliga, Damen: TSV Grünwald - Wacker München 2:2, HLC RW München - ESV München 1:3, ASV München - TV 1848 Schwabach 1:1, HTC Würzburg - TB Erlangen 2:0, TV 1848 Schwabach - ESV München 2:1. — Tabelle: 1. ESV München 8, 22:7, 19; 2. TB Erlangen 8 Spiele, 12:9 Tore, 13 Punkte; 3. TV 1848 Schwabach 8, 12:11, 12; 4. Wacker München 8, 16:11, 11; 5. ASV München 7, 9:8, 11; 6. HLC RW München 8, 13:13, 9; 7. HTC Würzburg 7, 10:13, 7; 8. TSV Grünwald 8, 6:28, 5.

Oberliga, Herren: TV 1848 Schwabach - ESV München 5:4, TSV Grünwald - HC Wacker München II 1:0, ASV München - HLC RW München 3:2, HG Nürnberg II - SpVgg Greuther Fürth 4:3, ASV München - TSV Grünwald 2:2, HLC RW München - ESV München 3:0, HG Nürnberg II - TV 1848 Schwabach 4:0, HC Wacker München II - SpVgg Greuther Fürth 4:6. — Tabelle: 1. HLC RW München 8, 35:8, 21; 2. ASV München 8, 26:8, 20; 3. HG Nürnberg II 8, 19:23, 14; 4. TV 1848 Schwabach 8, 25:29, 12; 5. ESV München 8, 18:18, 9; 6. SpVgg Greuther Fürth 7,21:22, 6; 7. TSV Grünwald 7, 4:26, 5; 8. HC Wacker München II 8, 13:27, 3.

Michael Grünwald