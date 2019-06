Das stinkt zum Himmel: Stadt saniert Tiefgaragen-WC

SCHWABACH - Die Stadt will die Toiletten in der Tiefgarage am Marktplatz sanieren. Das haben OB Matthias Thürauf und Stadtkämmerer Sascha Spahic in dieser Woche im Hauptausschuss des Stadtrats angekündigt.

„Am Sanierungsbedarf besteht kein Zweifel“: Die Toiletten in der Tiefgarage sind in die Jahre gekommen, sollen aber auf „ein ordentliches Niveau“ gebracht werden. © Foto: Günther Wilhelm



Eigentlich war dieses Thema zunächst für den nichtöffentlichen Teil der Sitzung geplant. Auf Forderung von Bruno Humpenöder (Freie Wähler) wurde es aber schließlich doch öffentlich diskutiert. Die Höhe der ersten Kostenschätzung wurde allerdings öffentlich noch nicht genannt, weil die Ausschreibung der Arbeiten erst noch ansteht.

"Viel tun"

Klar aber ist: "Am Sanierungsbedarf besteht kein Zweifel", sagte Spahic, "da müssen wir sehr viel tun". Konkret heißt das: WCs, Waschbecken, Abtrennungen, Fliesen, Heizung — alles muss erneuert werden. Zudem wird es sowohl in der Damen- als auch in der Herrentoilette eine Wickelmöglichkeit geben. "Ziel ist ein sauberes und ordentliches Niveau", so Spahic. Dazu gehört auch, dass auf die Stahl-WCs verzichtet wird. "Sie sind um ein Vielfaches teurer und dennoch nicht sicher gegen Vandalismus." Deshalb wird "freundliche weiße Sanitärkeramik" eingebaut.

Start nach Trempelmarkt

Auch der grobe Zeitplan steht bereits. "Dieser Umbau ist nicht ganz ohne und wird sechs bis sieben Wochen dauern", so Spahic. Gelegt werden soll er in eine vergleichsweise ruhige Zeit ohne Großveranstaltungen am Marktplatz. Vorgesehen ist der Zeitraum zwischen Trempelmarkt (20. Oktober) und dem Weihnachtsmarkt.

Die gute Nachricht hat aber auch eine Einschränkung: Eine barrierefreie Toilette nach der gültigen DIN-Norm wird es nicht geben: "Dazu fehlt einfach der Platz", erklärte Sascha Spahic. "Wir bräuchten einen dritten Raum." Ihn zu schaffen ist aber aufgrund der Betonwände nicht möglich.

Problem für Rollstuhlfahrer

"Immerhin aber werden wir im Bestand optimieren und die Kabinen vergrößern", kündigte Margarete Koenen, die Leiterin des Gebäudemanagements, an. Der DIN-Norm aber werde das nicht entsprechen können.

"Aber sind die Toiletten denn trotzdem für Rollstuhlfahrer benutzbar?" wollte Werner Sittauer (SPD) wissen. Das sei individuell sehr unterschiedlich. "Manche kommen mit fast normalen Toiletten zurecht, andere tun sich auch in Behindertentoiletten nach DIN-Norm schwer", sagte Margarete Koenen.

Behindertentoiletten im Rathaus

OB Thürauf erinnerte daran, dass für Rollstuhlfahrer Toiletten im Rathaus zur Verfügung stehen: eine im Bürgerbüro im Erdgeschoss, und eine außen an der Wand gegenüber der Stadtkirche.

Wenn das Bürgerbüro geschlossen hat, kann man einen dafür nötigen "Euro-WC-Schlüssel" gegen ein Pfand in der Eisdiele "Buonissimo", im "Stern" und im "Fabiano" ausleihen. Für Besucher von Gottesdienste ist ein weiterer Schlüssel in der Stadtkirche hinterlegt.

Barrierefreier Zugang

Neben der Größe der Toilette ist der Zugang der zweite wichtige Aspekt der Barrierefreiheit. Direkt vor den Toiletten gibt es nur die Treppe vom Marktplatz aus.

Wer auf einen Rollator angewiesen oder mit Kinderwagen unterwegs ist, kann aber den Aufzug benutzen und stufenfrei zur Toilette gelangen. "Das ist ein überschaubarer Weg, den wir auch noch kennzeichnen werden", versprach Spahic.

