Der Kampf um die Rathäuser (2): Büchenbach

Serie zur Kommunalwahl 2020 in den Gemeinden des nördlichen Rother Landkreises - vor 20 Minuten

BÜCHENBACH - Von A wie Abenberg bis W wie Wendelstein. Am 15. März 2020 sind Kommunalwahlen. Wir blicken in einer Serie auf die Gemeinden des nördlichen Landkreises. Welche Bürgermeisterkandidaten zaubern die Parteien aus dem Hut? In einigen Gemeinden ist man schon relativ weit. In anderen ist es schwer, Interessenten zu finden. Folge 2: Büchenbach.

Rathaus mit Wasserblick: In Büchenbach will Helmut Bauz seinen Sitz verteidigen. © Tschapka Tobias



Helmut Bauz (UWG) wollte schon immer Bürgermeister werden, und seit 2003 ist es der 46-Jährige auch. In Büchenbach. 2020 wird der gebürtige Tübinger, der Schwabe unter den 16 Landkreis-Bürgermeistern, erneut am Start stehen. 2003 wurde er mit 82 Prozent ins Amt gewählt. 2014 lag er bei ebenso sicheren 76,9 Prozent.

Mehr Gegenwind bekommt er aber von der SPD. "2008 hatten wir ihn noch unterstützt, 2014 waren wir neutral, nun aber wollen wir einen eigenen Kandidaten aufstellen", so Ortsvorsitzender Thomas Schulz.

Der Grund? "Die SPD-Anträge für ein alternatives Energiekonzept und sozialen Wohnungsbau wurden rigoros abgebügelt und nicht einmal behandelt." Wer antreten wird, ist aber noch unklar: "Wir sind in guten Gesprächen." Einen Namen will man "nach den Sommerferien" präsentieren.

Und die CSU? "Es ist noch etwas früh und daher haben wir unsere parteiinternen Abstimmungen erst noch vor uns", erklärt Ortsvorsitzender Oliver Rabe. "Generell ist die CSU Büchenbach immer in der Lage, einen geeigneten Kandidaten oder Kandidatin für das Bürgermeisteramt zu stellen." Jedoch will Rabe "die internen Gespräche mit meinem Vorstand zu Ende führen".

