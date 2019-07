Der Kampf um die Rathäuser (4): Rednitzhembach

REDNITZHEMBACH - Von A wie Abenberg bis W wie Wendelstein. Am 15. März 2020 sind Kommunalwahlen. Wir blicken in einer Serie auf die Gemeinden des nördlichen Landkreises. Welche Bürgermeisterkandidaten zaubern die Parteien aus dem Hut? In einigen Gemeinden ist man schon relativ weit. In anderen ist es schwer, Interessenten zu finden. Folge 4: Rednitzhembach.

Hier wird über Hembachs Schicksale entschieden. Der Chefsessel dürfte 2020 eher nicht seinen Besitzer wechseln. © Gemeinde Rednitzhembach



Der schon seit 23 Jahren amtierende Rathauschef Jürgen Spahl (parteilos, von CSU und NB/PW gestützt) fährt sein Statement gewissermaßen schon mit dem Auto spazieren: "RH-JS 2020" lautet das Kennzeichen auf seinem Fahrzeug. Das heißt: Im März 2020 wird der 59-Jährige zum fünften und dann auch letzten Mal als Bürgermeisterkandidat antreten. 2014 hatte er keinen Gegenkandidaten, und zumindest die SPD hat auch diesmal schon abgewunken. "Wir werden keinen bringen", kündigte Vorsitzender Robert Gödel an.

Bleiben die beiden kleinen Fraktionen: Den Freien Wähler, die sich erst vor einigen Jahren aus dem recht losen Zusammenschluss von Neutralem Block/Parteifreien Wählern abgespalten haben, werden keine großen Ambitionen auf das Amt nachgesagt. Und auch bei den Grünen hat noch niemand die Hand gehoben. Gut möglich also, dass Spahl erneut als Solist ins Rennen geht.

