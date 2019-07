Der Kampf um die Rathäuser (5): Rohr

Serie zur Kommunalwahl 2020 in den Gemeinden des nördlichen Rother Landkreises

ROHR - Von A wie Abenberg bis W wie Wendelstein. Am 15. März 2020 sind Kommunalwahlen. Wir blicken in einer Serie auf die Gemeinden des nördlichen Landkreises. Welche Bürgermeisterkandidaten zaubern die Parteien aus dem Hut? In einigen Gemeinden ist man schon relativ weit. In anderen ist es schwer, Interessenten zu finden. Folge 5: Rohr.

Die Kulinarische Künstlermeile ist ein Kalender-Highlight in Rohr. Bürgermeister Fröhlich wird sich eher nicht auf einen heißen Tanz einstellen müssen. Foto: Norbert Wieser



Seit 2014 regiert SPD-Mann Felix Fröhlich und tritt auch 2020 wieder an. Der 52-Jährige sagt, dass in den vergangenen fünf Jahren unheimlich viel angeschoben worden sei. "Das will man natürlich zu Ende bringen."

Roland Frauenknecht, der Vorsitzende der "Freien unabhängigen Wählergemeinschaft", wie die Gruppierung in Rohr mittlerweile heißt, kann noch "keine Aussagen" machen. "Wir werden bei der Vorstandssitzung Anfang Juli die Weichen stellen." Noch ist nicht einmal sicher, ob man überhaupt einen Bewerber nominiert. Wie er die Arbeit von Felix Fröhlich bewertet? "Im Großen und Ganzen sind wir zufrieden."

Ganz ähnlich klingt die CSU. "Felix Fröhlich macht gute Arbeit", sagt Armin Hochreuter, Gemeinderat und stellvertretender Ortsvorsitzender, ganz entspannt. Deshalb: "Wir suchen einen eigenen Kandidaten, aber nicht mit aller Gewalt."

