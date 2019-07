Der Kampf um die Rathäuser (6): Schwanstetten

Serie zur Kommunalwahl 2020 in den Gemeinden des nördlichen Rother Landkreises - vor 51 Minuten

SCHWANSTETTEN - Von A wie Abenberg bis W wie Wendelstein. Am 15. März 2020 sind Kommunalwahlen. Wir blicken in einer Serie auf die Gemeinden des nördlichen Landkreises. Welche Bürgermeisterkandidaten zaubern die Parteien aus dem Hut? In einigen Gemeinden ist man schon relativ weit. In anderen ist es schwer, Interessenten zu finden. Folge 6: Schwanstetten.

Robert Pfann in Schwanstetten herausfordern, das würde die CSU schon gerne, bislang fehlt aber der geeignete Kandidat.



Bürgermeister Robert Pfann (SPD) ist seit 2008 im Amt und würde gerne um weitere sechs Jahre verlängern. Ein winzig kleines Fragezeichen setzt er noch: Der SPD-Ortsverein müsse ihn natürlich zuerst einmal nominieren. Aber ganz ehrlich: Das ist Formsache.

Ob neben ihm weitere Bewerber auftauchen, ist noch nicht ganz klar. Freie Wähler und CSU würden schon gerne, haben bislang aber keine Zusagen möglicher Aspiranten, wie die Vorsitzenden Peter Weidner (FW) und Harald Pohl (CSU) offen zugeben. Beide würden das gerne ändern, denn: "Demokratie lebt ja auch von der Auswahl", sagt der CSU-Chef Pohl.

Die Grünen haben zwar mögliche Kandidaten: Der Name von Marktgemeinderatsmitglied Mario Engelhardt wird zumindest bei der politischen Konkurrenz immer wieder genannt. Aber nach den Worten eben dieses Mario Engelhardt ist noch nicht entschieden, ob man den amtierenden Rathauschef tatsächlich herausfordern soll. Denn: Die Schwanstetter Grünen stellen immerhin – bislang einzigartig im Landkreis Roth - mit Wolfgang Scharpff ja schon den Bürgermeister-Stellvertreter. Und selbst Leute, die nicht Rot-Grün zugeneigt sind, sagen: Pfann/Scharpff, das ist ein ganz gutes Gespann.

