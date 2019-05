Am Samstagnachmittag hat ein stark qualmendes Feuer einen Einsatz mit zahlreichen Feuerwehrleuten und Rettungskräften in Schwabach ausgelöst. Aus dem Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses drang dort dichter Qualm. Die Feuerwehr hatte einige Mühe, den Brandherd zu lokalisieren. Nachdem die Einsatzkräfte das Feuer zunächst in der Tiefgarage oder den Kellerräumen vermutet hatten, stellte sich schließlich heraus, dass ein Haufen Laub in einem Lichtschacht in Brand geraten war - ausgerechnet dort, wo sich auch das Ansaugsystem für die Belüftung von Tiefgarage und Keller befindet. Der Rauch verteilte sich so im ganzen Untergeschoss. Verletzt wurde niemand. © Jürgen Karg