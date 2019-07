Entspannter Abschied vom AKG

124 Absolventinnen und Absolventen des Adam-Kraft-Gymnasiums erhielten im Markgrafensaal ihre Abiturzeugnisse. Auf dreien steht die Traumnote 1,0. - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Die Stimmung im Markgrafensaal war überaus gelöst, als 124 Abiturientinnen und Abiturienten des Adam-Kraft-Gymnasiums ihre Zeugnisse entgegennehmen durften. Oberstufenkoordinator Gottfried Wolfermann beglückwünschte seine Schützlinge. Darin schwang auch ein wenig Wehmut mit, denn Wolfermann füllte zum letzten Mal diese Funktion aus, bevor er sich Ende Juli in den Ruhestand verabschiedet.

Schulleiter Harald Pinzner gratulierten stolz den 18 besten Abiturientinnen und Abiturienten des Schuljahres 2019 und entließ sie mit den besten Wünschen für ihre Zukunft. © Foto: Stefanie Ulrich



Sehr zufrieden blickte auch Oberstudiendirektor Harald Pinzner auf die Leistungen seines vierten Abiturjahrgangs am AKG. 28 Schülerinnen und Schüler verlassen das AKG mit einer Eins vor dem Komma. Besonders gratuliert werden darf Steffen Große, Patrick Hestroffer, Jan Hildebrandt, Franziska Hubert, Franziska Pfülb, Theresa Weidmann, Celine Weller und Lara Zöllner.

Die Traumnote 1,0 konnte an drei Absolventen vergeben werden: Mit ihren Abiturergebnissen brillierten Patrick Domke, Robin Burghardt und Yannick Krug. Ebenso muss man den Abschluss von Veit Küfner mit der Note 1,1 hervorheben, der zudem mit dem besten Chinesisch-Abitur ein Stipendium des Konfuzius-Instituts für ein einjähriges Sprachenstudium an der Universität in Peking erhielt.

Pinzner betonte in diesem Zusammenhang auch die besondere Qualität der Ausbildung in Bayern und attestierte seinen Schützlingen die beste Grundlage für das künftige Studien- und Berufsleben: "Ich bin mir sicher, dass ihr beruflichen Erfolg und persönliche Erfüllung finden werdet."

Ambivalente Auseinandersetzung

In den Mittelpunkt seiner Rede stellte der AKG-Chef aber eine durchaus ambivalente Auseinandersetzung mit der "Fridays for future"- Bewegung. Er lobte das Engagement der Schüler für den Klimaschutz, stellte jedoch klar, dass nur gut ausgebildete Absolventen in der Lage seien, innovative Entwicklungen und verantwortungsvolle Lösungen für diesen Klimaschutz zu erarbeiten.

Einer zusätzlichen Reifeprüfung unterzog sich Jahrgangsstufensprecher Yannick Krug in seiner Abiturrede. Er ließ die Schulzeit am AKG amüsant, kurzweilig und auch selbstironisch Revue passieren. Am Ende, so der Abiturient, konnte man immer wieder ein "postabiturielles Mantra" wahrnehmen: "Herzlichen Glückwunsch zum Abitur! – War das Matheabi wirklich so schwer?"

Mündig und klar handelnd

Bei allen witzigen Anspielungen auf die Schulzeit machte Krug deutlich, dass eine Generation junger Erwachsener herangewachsen ist, die mündig ist und klar handelt. Insbesondere für sein couragiertes Handeln wurde Yannick Krug an diesem Abend auch ausgezeichnet: Jürgen Bierlein von der Sparkasse Mittelfranken-Süd überreichte einen Förderpreis, denn der Abiturient hatte in verschiedenen Gremien ein großes Engagement für die Belange seiner Mitschüler an den Tag gelegt und besonders im finanztechnischen Bereich organisatorische Höchstleistungen erbracht. Tamara Beil wurde mit dem Preis der "Freunde des Adam-Kraft-Gymnasiums" ausgezeichnet. Vorstandsmitglied Katja Wucherer lobte sie für ihren menschlichen und ehrenamtlichen Einsatz als "Stufensonnenschein".

Weitere Ehrungen für überragende fachgebundene Leistungen gab es für Patrick Domke, Robin Burghardt, Patrick Galsterer, Yannick Krug und Jan Hildebrandt.

Zu den Gratulanten zählten Elternbeiratsvorsitzender Dr. Gerhard Brunner und Oberbürgermeister Matthias Thürauf, der sich explizit über ein gewachsenes Politikbewusstsein der jungen Leute freute.

STEFANIE ULRICH