Etliche AfD-Wahlplakate in Schwabach abgerissen

Laut der Partei ist ein Schaden von rund 1500 Euro entstanden - vor 58 Minuten

SCHWABACH - Als Mitglieder der Partei am Donnerstagmorgen in Schwabach unterwegs waren, waren ihre Plakate einfach weg: Unbekannte haben in den vergangenen Wochen in der Nähe der Bahnhofsstraße rund 20 Wahlplakate der AfD abgerissen.

Parteimitglieder bemerkten am Donnerstagmorgen, dass rund 20 der aufgehängten Wahlplakate der Alternative für Deutschland rund um die Schwabacher Bahnhofsstraße fehlten. Daraufhin verständigten sie die Polizei.

Laut AfD liegt der Sachschaden, der auf diese Weise für die Partei entstanden ist, bei rund 1500 Euro. Die Plakate wurden in einem Zeitraum vom 2. Mai bis zum 16. Mai entwendet. Das Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 091121123333 entgegen.

