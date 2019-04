Fahrer samt Wagen in Wald geschleudert: Tödlicher Unfall auf A6

Immense Verkehrsbehinderungen in beiden Richtungen - vor 44 Minuten

NEUENDETTELSAU/SCHWABACH - Zwei Unfälle sorgen wohl noch bis zum späten Abend auf der A6 für massive Behinderungen: In der Nähe von Schwabach verunglückte ein Autofahrer tödlich, als er mit seinem Auto gegen einen Baum prallte. Kurz darauf stießen auf der Gegenfahrbahn zwei weitere Fahrzeuge zusammen.

Der Audi wurde in den Wald geschleudert und prallte gegen mehrere Bäume - der Fahrer war sofort tot. © NEWS5 / Fechner



Der Audi wurde in den Wald geschleudert und prallte gegen mehrere Bäume - der Fahrer war sofort tot. Foto: NEWS5 / Fechner



Das Unfallwrack klemmt vollkommen zerstört zwischen den Bäumen, die Karosserie wirkt wie eine zusammengeknüllte Blechbüchse: Ein Autofahrer ist am Mittwochnachmittag auf der A6 bei Schwabach ums Leben gekommen. Laut Polizei ging die Alarmierung zum Unfall kurz nach 16 Uhr ein, der Audifahrer war zuvor mit seinem A4 auf der A6 in Richtung Amberg unterwegs gewesen. Zwischen den Anschlussstellen Schwabach-West und Neuendettelsau kam er aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Sein Wagen rutschte mit so viel Schwung von der Straße, dass er etwa 20 Meter weit in den angrenzenden Wald geschleudert wurde. Der Fahrer war nach dem Aufprall auf der Stelle tot.

Ein Auffahrunfall auf der Gegenfahrbahn sorgte dafür, dass die A6 für kurze Zeit komplett gesperrt war. © NEWS5 / Fechner



Ein Auffahrunfall auf der Gegenfahrbahn sorgte dafür, dass die A6 für kurze Zeit komplett gesperrt war. Foto: NEWS5 / Fechner



Kurz darauf ereignete sich auf der Gegenfahrbahn auf gleicher Höhe ein Auffahrunfall: Dort stießen ein Audi A6 und ein VW Golf zusammen. Ein Insasse wurde dabei verletzt und mit leichten Blessuren in ein Krankenhaus gebracht.

Komplizierte Bergung

Die A6 war für etwa eine Stunde in beide Richtungen komplett gesperrt, seitdem wird der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen einspurig an den Unfallstellen vorbeigeleitet (Stand 18.30 Uhr). Während die Autobahn in Richtung Ansbach bald wieder normal befahrbar sein sollte, komme es laut Polizei in der entgegengesetzten Richtung wohl noch bis in die späten Abendstunden zu "immensen Behinderungen": Für die Bergung des Todesopfers müssen wohl mehrere Bäume gefällt werden, da das Unfallauto zwischen den Stämmen eingekeilt ist. Die Bergung kann noch Stunden dauern. Die Polizei bittet daher, die Unfallstelle nach Möglichkeit großräumig zu umfahren.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jru