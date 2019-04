PS-Fans sind am Sonntagnachmittag in Schwabach voll auf ihre Kosten gekommen: Bei der 30. Autoshow konnten die Beuscher auf dem Marktplatz allerlei Neuwagen sowie historische Karossen unter die Lupe nehmen. Zudem gab es mehrere Darbietungen von verschiedenen örtlichen Gruppen, beispielsweise den Rettungsärzten.

Ein Autofahrer ist am Mittwochnachmittag auf der A6 bei Schwabach ums Leben gekommen. Zwischen den Anschlussstellen Schwabach-West und Neuendettelsau kam er aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Sein Wagen schleuderte etwa 20 Meter weit in den angrenzenden Wald. Der Fahrer starb noch am Unfallort.