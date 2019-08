Gewittersturm in Schwabach: "Es war die Hölle"

SCHWABACH - Es dauerte nur wenige Minuten, dann war der Spuk vorbei. Doch das Gewitter, das am Sonntag gegen 19.30 Uhr über Mittelfranken hinweg zog, hat auch im Raum Schwabach eine Schneise der Verwüstung geschlagen.

Der Gewittersturm deckte von diesem Kuhstall in Obermainbach das komplette Dach ab. Teile der Konstruktion landeten auf der Straße. Verletzt wurde niemand. Doch der Schaden ist immens. © Foto: Robert Gerner



Am schlimmsten erwischte es nach ersten Erkenntnissen den Schwabacher Stadtteil Obermainbach. Dort hat der Sturm einen kompletten Kuhstall abgedeckt. Wie durch ein Wunder wurden weder Mensch noch Tier verletzt. Der materielle Schaden dürfte in die Zehntausende gehen. Teile des Daches ragten weit in die Straße hinein. "Es hat nur drei Minuten gedauert", sagte ein Anwohner. "Aber es war die Hölle."

Einsatzkräfte waren im Dauereinsatz. Die Feuerwehren mussten vor allem umgestürzte Bäume von den Straßen schaffen. Die Zugstrecke zwischen Nürnberg und Treuchtlingen musste gesperrt werden. Auch hier lagen Bäume über den Gleisen.

