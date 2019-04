Glosse: Ein Herz für Randsportarten

SCHWABACH - Ein kleines „Goldrichtig?!?“ über die große Frage der Themenauswahl in einer Lokalzeitung. In diesem Fall: Zwei Sportredakteure, zwei Meinungen. Viel Spaß!

Rasenradpolo. Noch nie gehört? Redakteur rog hat ein Herz für diese Sportart. © Gerner



Grundsätzlich bemühen wir uns bei der Zeitung um Objektivität. Aber manchmal – wirklich nur sehr selten – können die persönlichen Vorlieben eines Redakteurs schon einmal dazu führen, dass ein Thema mehr oder auch weniger Aufmerksamkeit bekommt; dass ein Artikel länger ist und mit Bild erscheint, oder dass er prominenter platziert wird. Das gebe ich jetzt einfach mal zu, bitte erzählen Sie es nicht weiter.

Der Grund für dieses Geständnis ist ein kleiner, aber amüsanter Zwist der Sportredakteure rj und rog. Wobei, eigentlich ist rj der einzige reine Sportredakteur, rog „nur“ seine Vertretung und ansonsten auch für alles mögliche Andere zuständig. Der Leiter der Schwabacher Sportredaktion (die aus einer Person besteht) ist also rj, und in dieser Eigenschaft hat er auch die Hand auf der Themenauswahl.

Im besten Sinne klassisch

rj wählt seine Themen im besten Sinne klassisch aus: Wichtig ist, was viele Leute interessiert. Also zum Beispiel Fußball. rog dagegen hat ein Herz für Randsportarten. Wenn Sie also (wie kürzlich) eine große Ankündigung zum Rasenradpolo-Europacup in der Zeitung finden, dann schauen Sie mal auf den Autorennamen.

Besagten Rasenradpolo-Artikel hat rog dem Leiter der Sportredaktion, bei dem das Ganze wahrscheinlich nicht so ausgiebig beschrieben worden wäre, sozusagen untergejubelt. Gravitätisch schüttelte rj seinen Kopf, sagte so etwas wie „Ich schmeiß mich hintern Zug“, und gab den Artikel dann trotzdem in Druck. Altersmilde. Doch damit nicht genug. Achten Sie mal auf den Sportteil am Montag und fragen sich dann, wer wohl am Wochenende Sportdienst hatte.

Übrigens, rj ist auch nicht immun gegen solche Vorlieben beziehungsweise Abneigungen. An dem Wochenende, an dem in Roth der Triathlon stattfindet, der immerhin weltweites Interesse hervorruft, hat rj immer Urlaub. Hmmmm.