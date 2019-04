Hoch zu Ross: Georgi-Ritt lockt nach Kammerstein

Am Sonntag findet wieder einer der größten Pferdetage in Franken statt - vor 1 Stunde

KAMMERSTEIN - Am Sonntag, 28. April, ist es wieder soweit: Die Gemeinde Kammerstein, die evangelische Kirchengemeinde Kammerstein und die Pferdefreunde Bechhofen laden zum traditionellen Georgi-Ritt ein. Es treffen sich wieder zahlreiche Reiterinnen und Reiter mit ihren Pferden und vielen geschmückten Kutschen. Der Kammersteiner Georgi-Ritt zählt zu den größten Pferdetagen in Franken.

Langer Zug vor schöner Kulisse. Reiter und Kutschfahrer auf dem Weg nach Kammerstein. Die Georgskirche oben am Berg muss nach altem Brauch dreimal umrundet werden. © Beatrix Frank

Vor drei Jahrzehnten etablierten Pfarrer Karl-Heinz Keller und die Pferdefreunde Bechhofen den Kammersteiner Pferdetag. Bürgermeister Walter Schnell: "Der Ritt findet seither alljährlich zu Ehren des Heiligen Georg statt, der auch Namensgeber der Kammersteiner Kirche ist." Meist finden Pferdewallfahrten in katholisch geprägten Gemeinden statt. Der Kammersteiner Georgi-Ritt ist der einzige Pferdetag in Franken mit einer evangelischen Tradition.

Zu Ehren des Schutzpatrons Sankt Georg trafen sich Reiter mit ihren Pferden am Samstag, 26. April 2015, in Kammerstein zu einem gemeinsamen Ausritt.

Um 13.30 Uhr versammeln sich die Reiter mit ihren Pferden und Kutschen zur Begrüßung auf dem Festplatz. Von dort geht es gemeinsam zum Ritt durch die Kammersteiner Fluren. Der Weg führt vom Festplatz Richtung Katzenweiher, Poppenreuth und zurück nach Kammerstein. In Kammerstein geht es über den Birkenhang zum Dorfplatz.

Zu Ehren des Heiligen Georg, Schutzpatron der Reiter und Pferde, versammelten sich am Sonntag in Kammerstein zum traditionellen Georgi-Ritt. Bei strahlendem Sonnenschein führte die Wallfahrt vom Festplatz über die Flure Kammersteins und dreimal an der Georgskirche vorbei.