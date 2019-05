In Damenunterwäsche: Mann befriedigt sich auf Schwabacher Parkplatz

65-Jähriger suchte Blickkontakt zu einem Mann - Festnahme - vor 44 Minuten

SCHWABACH - Ein Exhibitionist wurde am Mittwochabend in Schwabach, auf einem Parkplatz in der Kammersteiner Straße, vorläufig festgenommen.

In Damenunterwäsche bekleidet hat sich ein 65-Jähriger auf einem Parkplatz (Kammersteiner Straße) in Schwabach selbst befriedigt. Bei dem Vorfall um kurz nach 21 Uhr nahm er Blickkontakt zu einem 44 Jahre alten Mann auf, der in seinem Fahrzeug eine Pause einlegte. Dieser stellte den Exhibitionisten zur Rede, woraufhin der 65-Jährige in seinen Wagen flüchtete. Der Mann wurde von der verständigten Polizei in Tatortnähe festgenommen. Das Fachkommissariat der Schwabacher Kripo leitet die Ermittlungen gegen den Mann ein, der inzwischen wieder auf freiem Fuß ist.

mw