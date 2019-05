Kinderkirchweih: Viel geboten in Schwabachs Mitte

Noch bis Dienstag - Fahrgeschäfte und Kulinarisches - Rahmenprogramm für die Kleinen - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Noch bis Dienstag läuft die Schwabacher Kinderkirchweih. Am Wochenende war bereits einiges los auf Marktplatz und Martin-Luther-Platz.

Rasante Action vor historischer Kulisse - der Rummel ist in der Stadt. © Robert Schmitt



Das kindgerechte Rahmenprogramm, Markenzeichen der Kinderkirchweih, ist auch in diesem Jahr abwechslungsreich. Was ist noch geboten? Für Montag wurde Detlef Winterberg eingeladen. Er ist ein Comedian der besonderen Art, der die Kinder spielerisch in seinen Bann ziehen wird.

Am Dienstag geht es nochmal richtig rund auf der Mitmachbühne mit dem in Deutschland einzigartigen Groß-Puppentheater "Kinderkram". Außerdem gibt es Kinderschminken, einen großen Sandspielbereich, Kinderdisco, Poffertjesbacken, Basteln, RC-Autoparcours, Auftritte von Tanzgruppen, ein Quiz und mehr.

