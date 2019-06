Kommunalwahl 2020 in Schwabach: Alle Infos im Überblick

2020 wird es spannend: Wer wird Oberbürgermeister? Wer zieht in den Stadtrat ein? - vor 36 Minuten

SCHWABACH - Rund 30.000 Wahlberechtigte haben es 2020 in der Hand: Wer wird Schwabachs Oberbürgermeister? Wer zieht in den Stadtrat ein? Wer entscheidet in den nächsten sechs Jahren maßgeblich über die kommunalen Belange mit?

Das Schwabacher Rathaus: 2020 wird entschieden, wer in Zukunft hier das Sagen hat. © Melanie Steitz



Die nächsten Kommunalwahlen in Bayern finden am Sonntag, 15. März 2020, statt. In Schwabach werden dabei die 40 Mitglieder des Stadtrates neu besetzt. Gleichzeitig steht auch eine Oberbürgermeisterwahl an. OB Matthias Thürauf (CSU) wird nicht mehr antreten, stattdessen wirft für die CSU der bisherige Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg, Dr. Michael Fraas, seinen Hut in den Ring. Thürauf wäre wohl durchmarschiert, jetzt könnte es auf ein recht offenes Rennen hinauslaufen. Die SPD hat sich ebenfalls auf einen Kandidaten festgelegt: Schwabachs SPD-Chef Peter Reiß tritt an. Derzeit wird mit Spannung erwartet, wen die Grünen ins Rennen schicken, denn beim aktuellen bundesweiten Umfragehoch der Partei ist durchaus denkbar, dass Chancen auf den OB-Posten bestehen.

Sollte es bei der Oberbürgermeisterwahl zu einer Stichwahl kommen, entscheidet sich das Rennen in der Regel zwei Wochen nach dem eigentlichen Wahltermin. Kommunalwahlen finden alle sechs Jahre statt, zuletzt am 16. März 2014. In allen 25 kreisfreien Städten Bayerns wurde damals der Stadtrat und in allen 71 Landkreisen mit mehr als 2000 Gemeinden der Kreistag gewählt - und damit auch der erste Bürgermeister, die erste Bürgermeisterin bzw. der Oberbürgermeister, die Oberbürgermeisterin.

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2014

Bei der letzten Kommunalwahl 2014 in Schwabach wurde Matthias Thürauf im Amt des Oberbürgermeisters bestätigt. Er konnte sich gleich im ersten Wahlgang gegen drei Gegenkandidaten mit 65,3 Prozent der gültigen Stimmen durchsetzen. In den Stadtrat zogen CSU, SPD, Grüne, Freie Wähler und FDP ein.

So können Sie Ihre Stimmen 2020 verteilen

Kommunalwahl - das war die Wahl, bei der wir alle sechs Jahre mit Begriffen wie "panaschieren" und "kumulieren" konfrontiert werden. Wir erklären, was dahinter steckt und wie Sie Ihre Stimmen verteilen können. Das sind in Schwabach übrigens 40 an der Zahl, entsprechend der Mitgliederzahl im Stadtrat.

Bei der Kommunalwahl 2020 kommt erstmals ein neues Auszählungsverfahren zum Einsatz, das Sainte-Laguë/Schepers-Verfahren. Es soll eine gerechtere Umrechnung der Stimmergebnisse in Mandate ermöglichen.

2020 wird in Schwabach zum vierzehnten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik ein neuer Stadtrat gewählt. Anfangs betrug der Abstand zwischen den Wahlen noch vier Jahre, seit 1960 wird alle sechs Jahre abgestimmt.

Der Artikel wurde am 11. Juni 2019 aktualisiert.