Bei Bauarbeiten wurde am Montagvormittag an der A73 eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Fundort liegt auf gemeindefreiem Gebiet im Forst Kleinschwarzenlohe zwischen Worzeldorf, Wendelstein und Langwasser. Die Bombe muss kontrolliert gesprengt werden, was sich zunächst verzögerte, weil eine Ferngasleitung in der Nähe des Fundortes verläuft.