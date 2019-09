Mann fährt unter Drogen auf E-Roller durch Schwabach

Das Gerät hatte außerdem keine Zulassung und Versicherung - vor 55 Minuten

SCHWABACH - Eine ganze Reihe von Verstößen leistete sich ein 38-Jähriger am Donnerstag in Schwabach: So war er auf einem nicht zugelassenen E-Scooter unterwegs - und das unter Drogen.

Er war auf dem Radweg zwischen Wolkersdorf und Schwabach unterwegs, als er von der Polizei gestoppt wurde: Am Donnerstag war gegen 7.30 Uhr ein 38-jähriger Mann mit einem Elektroroller unterwegs. Er fiel den Beamten auf und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Polizisten nicht nur fest, dass der E-Scooter keine Betriebserlaubnis hatte und somit nicht zugelassen und oder versichert war, sondern dass der Mann außerdem keinen Führerschein besaß und das Gerät ohnehin nicht hätte fahren dürfen.

Bei dem Mann bemerkten die Beamten darüber hinaus Anzeichen, dass er unter Drogeneinfluss stand. Bei einem freiwillig durchgeführten Schnelltest bestätigte sich der Verdacht. Deshalb musste sich der Rollerfahrer auch noch einer Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den Mann erwarten nun Verfahren wegen Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrens unter Drogeneinwirkung.

mch