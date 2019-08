Möglicher Giftanschlag: Zahl der Verletzten steigt

SCHWABACH - Der dubiose Vorfall vom Mittwochnachmittag in der Hartliebstraße, bei dem nach neuesten Erkenntnissen nicht nur fünf, sondern sogar neun Personen verletzt worden sind, wird die Polizei noch länger beschäftigen. Nach wie vor sind viele Fragen offen.

In gelben Schutzanzügen dekontaminierten Feuerwehrler den „Tatort“. Fünf Anwohner, zwei Polizisten und zwei Feuerwehrler zogen sich Verletzungen zu. © Foto: News 5/Friedrich



Zunächst hatte es geheißen, es habe einen Nachbarschaftsstreit gegeben. Dem widerspricht eine Anwohnerin. Ein Nachbar habe vielmehr ohne vorherigen Streit eine unbekannte Flüssigkeit in ihren Garten gespritzt. Ihr sei das erst aufgefallen, als ihre Tochter über Unwohlsein geklagt und ihr Enkel sich übergeben habe.

Neun Verletzte

Es sollten nicht die einzigen Verletzten bleiben. Am Ende klagten fünf Anwohner, zwei Polizeibeamte und später auch noch zwei Feuerwehrleute über Atembeschwerden und/oder über Hautreizungen. Acht davon wurden ins Krankenhaus gebracht und ambulant behandelt. Ein zweijähriges Kind war gestern Nachmittag noch in der Klinik.

Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Alleine die Schwabacher Feuerwehr zog 105 Frauen und Männer zusammen. Wenn man Polizei und Rettungsdienst hinzurechnet, kümmerten sich sogar 150 Helfer um den Fall.

Hilfe aus der Nachbarschaft



Die Feuerwehrleute kamen nicht nur aus Schwabach, sondern auch aus Penzendorf, Limbach, Wolkersdorf und Rednitzhembach. Später rückte sogar noch die Berufsfeuerwehr Nürnberg mit einem Spezialgerät an, um möglicherweise die unbekannte Substanz bestimmen zu können. Ergebnis: bislang Fehlanzeige. „Die Flüssigkeit wird derzeit kriminaltechnisch untersucht“, heißt es aus der Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken.

Zum mutmaßlichen Täter macht die Polizei auch nur vage Angaben. „Wir ermitteln gegen einen Mann wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung“, so ein Polizeisprecher. Unklar ist, wie er an die gefährliche Substanz gekommen ist.

Das könnte teuer werden

Wenn ihm die Tat tatsächlich nachgewiesen werden kann, könnte auf ihn neben der juristischen Aufarbeitung eine gesalzene Rechnung zukommen. Die Feuerwehrleute kamen kurz nach 16 Uhr waren bis kurz vor Mitternacht am Einsatzort. Spezialisten in gelben Schutzanzügen dekontaminierten eine Wand und einige Quadratmeter Gehweg – dort, wo die unbekannte Flüssigkeit verspritzt worden war. Feuerwehr-Einsatzleiter Michael Zellermaier will sich nicht festlegen, um was es sich bei der dubiosen Flüssigkeit gehandelt hat. „Aber man hat vor Ort sofort gemerkt, dass es im Hals kratzt und beißt.“ Bis alle Fahrzeuge, Geräte und Anzüge gesäubert und wieder einsatzbereit waren, war es bereits früher Donnerstagmorgen.

