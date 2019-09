Nach Badeunfall in Schwabach: Fünfjähriger stirbt in Klinik

SCHWABACH - Ein tragischer Unfall erschütterte in dieser Woche Mittelfranken: Ein Fünfjähriger trieb regungslos im Nichtschwimmerbecken des Schwabacher Parkbads, Ersthelfer zogen ihn aus dem Wasser. Tagelang rangen die Ärzte um sein Leben - nun ist der kleine Junge an den Folgen des Unfalls gestorben.

Tagelang rangen die Ärzte um das Leben des kleinen Jungen, dessen Zustand nach dem Badeunfall am Mittwoch "sehr ernst" war. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, starb der Fünfjährige nun an den Folgen des Unfalls.

Ein Badegast hatte den leblosen Jungen am Mittwoch gegen 15 Uhr im Nichtschwimmerbecken des Parkbads entdeckt. Er zog ihn an Land und startete zusammen mit weiteren Ersthelfern sofort die Wiederbelebung. Ein Notarzt konnte das Kind zunächst noch reanimieren, so die Polizei.

Unfallursache weiter unklar

Ein Rettungshubschrauber landete auf dem Gelände und brachte den Fünfjährigen in die Cnopfsche Kinderklinik nach Nürnberg. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Bub zusammen mit seiner Mutter im Freibad. Unklar ist noch, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Ermittlungen der Kriminalpolizei und ein Zeugenaufruf sollen die genauen Umstände des Unfalls klären. Es werde in alle Richtungen ermittelt, um festzustellen, ob es sich um einen Unfall gehandelt habe und ob dieser hätte verhindert werden können, so die Polizei.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

