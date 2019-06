Nach Unfall in Schwabach: Bikerin stirbt im Krankenhaus

Frau war am Samstag wegen der Unachtsamkeit eines Autofahrers gestürzt

SCHWABACH - Am vergangenen Samstag ereignete sich in Schwabach in tragischer Unfall: Eine 64-Jährige war mit ihrem E-Bike gegen eine Autotür geprallt, die sich plötzlich vor ihr geöffnet hatte. Wenige Tage nach dem Unfall ist die Bikerin an ihren schweren Kopfverletzungen gestorben.

Am vergangenen Samstag, den 8. Juni, kam es auf der Angerstraße zu dem tragischen Unfall: Ein 26-Jähriger parkte sein Auto gegen 16 Uhr neben dem Fahrradschutzsstreifen und öffnete, wie die Polizei berichtet, wohl ohne auf den Verkehr zu achten, die Fahrertür. Die 64-jährige Pedelec-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, prallte mit ihrem Rad gegen die Fahrertür des Pkw und stürzte.

Laut Angaben der Polizei zog sich die Frau beim Sturz massive Kopfverletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, wo sie mittlerweile verstorben ist. Gegen den 26-jährigen Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

