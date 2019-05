Neuer Glanz für die Löwen im Schwabacher Stadtpark

Gusseiserne Statuen werden restauriert, aber nicht versetzt - vor 8 Minuten

SCHWABACH - Die beiden bayerischen Löwen im Stadtpark sollen restauriert und das Hirschdenkmal am Spielplatz Ostanger zumindest gereinigt werden. Das hat der Bauausschuss des Stadtrats auf Antrag der CSU beschlossen. Abgelehnt wurden dagegen Überlegungen, die Löwen und den Hirsch zu versetzen.

Jeder Schwabacher kennt sie: die Löwen-Statuen im Stadtpark. © Günther Wilhelm



Jeder Schwabacher kennt sie: die Löwen-Statuen im Stadtpark. Foto: Günther Wilhelm



"In Schwabach haben wir ja nur relativ wenige Kunstwerke im öffentlichen Raum, und die sollten wir pflegen", erklärte CSU-Fraktionschef Detlef Paul zur Begründung des Antrags. Darin wollte die CSU auch geprüft wissen, ob die beiden Löwen wieder an ihren ursprünglichen Standort am Zöllnertor aufgestellt werden sollten. Auch für das Hirschendenkmal stellte die CSU einen Standort zur Diskussion, der besser vor Vandalismus geschützt ist.

In welchen Jahr die gusseisernen Löwen als Symbol der bayerischen Landesherrschaft aufgestellt worden sind, ist unkar. Die bayerischen Wappen zeigen aber, dass es zwischen 1806 und 1835 gewesen sein muss. Erster Standort war bis 1874 vor dem Zöllnertor. Nach dessen Abriss wurden die beiden Löwen laut Stadtlexikon zunächst eingelagert und 1901 am Stadtparkeingang in der Bahnhofstraße neu aufgestellt.

Das Landesamt für Denkmalpflege hat sich gegen eine Versetzung ausgesprochen, da der damalige "städtebauliche Kontext" seit dem Abriss des Zöllnertors nicht mehr existiere. Am jetzigen Standort seien die Löwen bereits länger als am ursprünglichen.

Farbe wird aufgefrischt

Insgesamt befinden sich die Löwen in einem guten Zustand. Sie sollen nun aber gereinigt und ihre Farbe aufgefrischt werden.

Ein Diskussionspunkt waren zudem die beiden Schwerter. Laut Stadtlexikon hat sie die amerikanische Militärbesatzung nach dem Zweiten Weltkrieg entfernt. Auch bei der letzten Restaurierung 2003 wurde bewusst auf sie verzichtet.

SPD-Fraktionsvorsitzender Werner Sittauer sieht in ihnen aber "einen Teil der Stadtgeschichte" und fragte, ob sie nicht per 3D-Drucker preiswert rekonstruierbar seien. Stadtkämmerer Sascha Spahic will die Kosten klären.

Kunst wird Spielgerät

Der Hirsch wurde zwischen 1910 und 1930 vom Schwabacher Bildhauer Josef Wirth geschaffen und im Stadtpark aufgestellt. Der genaue Standort aber auch historischen Fotos nicht mehr erkennbar. Nach mehrmaliger Umsetzung steht er mittlerweile seit Jahren auf dem Spielplatz am Ostanger. Längst fehlen auch die Ohren und das Geweih.

Heute ist der Hirsch zu einem beliebten Spielgerät geworden. "Die Kinder nennen es Rehlein", berichtete Stadträtin Petra Nowotny.

"Historisch gesehen ist dieses Kunstwerk eher untergeordnet und weniger wichtig. Aber es erfreut die Kinder", schreibt Stadtheimatpflegerin Ursula Kaiser-Biburger in einer Stellungnahme.

"Ein bisschen schade ist das schon, aber wenn es die Fachfrau sagt, müssen wir uns damit zufriedenstellen", sagte Detlef Paul. Auf eine aufwendige Restaurierung wird deshalb verzichtet. Allerdings soll es gereinigt werden. Aus den Reihen der Grünen kamen zwei Gegenstimmen, da sie auch diese Reinigung für noch nicht erforderlich halten.

gw