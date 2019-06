Nicht im Stau geboren: Der kleine Samuel ist wohlauf

Feuerwehr und Rettungsdienst halfen, die Klinik rechtzeitig zu erreichen - vor 12 Minuten

SCHWABACH/NÜRNBERG - Dem Baby, das in der Nacht zum Freitag beinahe im Stau auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Schwabach-West und -Süd auf die Welt gekommen wäre, geht es bestens, heißt es in einer Mitteilung aus dem Nürnberger Südklinikum, wo der kleine Samuel am späten Freitagvormittag geboren wurde.

Die glücklichen Eltern Sebastian und Nicole Buhl mit ihrem Sohn Samuel vor dem Klinikum Nürnberg-Süd. Fast wäre Samuel mitten in der Nacht im Stau auf der Autobahn durchs Schwabacher Stadtgebiet zur Welt gekommen. © Foto: Klinikum Nürnberg



Plötzlich ging gar nichts mehr. In der Nacht zu Freitag hatte ein defekter Laster auf der A6 bei Schwabach eine Vollsperrung samt Stau verursacht. Einige Fahrzeuge weiter hinten wurden Nicole und Sebastian Buhl langsam nervös. Auf dem Weg von ihrem Heimatort Heilsbronn zur Geburtshilfe im Klinikum Nürnberg Standort Süd war das Ehepaar ausgerechnet in den einzigen Stau Bayerns geraten, der in dieser Nacht gemeldet wurde. Und: Die Wehen wurden immer stärker.

"Als wir losfuhren, zeigte das Navi nur neun Minuten Verzögerung an. Das wäre für uns kein Problem gewesen", erzählt Sebastian Buhl. Nach einer halben Stunde Stillstand riefen die beiden den Notruf. "Trotz allem war ich ganz ruhig. Irgendwie wusste ich, dass das alles gut ausgeht", sagt Nicole Buhl. "Der Opa unseres Kindes ist Pfarrer", fügt ihr Mann schmunzelnd als Erklärung für die entspannte Zuversicht hinzu.

Durch die wartenden Autos

Die Schwabacher Feuerwehr, die wegen des liegengebliebenen Lastwagens mit zahlreichen Einsatzkräften noch vor Ort war, reagierte umgehend, nachdem sie von der Integrierten Leitstelle Mittelfranken-Süd wegen der "drohenden" Geburt im Stau erneut alarmiert worden war.

Ein Löschfahrzeug drängte sich durch die wartenden Autos, um eine Rettungsgasse für den hinzugezogenen Rettungswagen zu schaffen. Einige Lkw-Fahrer hatten sich angesichts der Vollsperrung bereits zur Ruhe gelegt und mussten von den Feuerwehrleuten erstmal geweckt werden.

Insgesamt warteten Nicole und Sebastian Buhl weitere 90 Minuten auf den Sanitäter – zufällig ein Bekannter der Familie.

Geburt am Hochzeitstag

In der Geburtshilfe des Klinikums Nürnberg ging dann alles glatt. Um 10.52 Uhr am Freitag erblickte Samuel das Licht der Welt. Der gesunde Junge war 53 Zentimeter groß und wog 3690 Gramm. Sein Geburtstag fällt auch noch auf den Hochzeitstag der Buhls und traf genau den errechneten Geburtstermin.

"Wir fühlten uns bei den Hebammen und Ärzten total gut aufgehoben. Das Team strahlt eine große Ruhe und Freundlichkeit aus", sind sich die stolzen Eltern einig und fügen lachend hinzu: "Schade war nur, dass der Club-Kreißsaal schon belegt war." Im Klinikum Nürnberg kommen pro Jahr rund 3300 Babys zur Welt.

Nach dem turbulenten Wochenende verließ Familie Buhl am Montag das Klinikum. Die Fahrt nach Hause verlief dann ohne besondere Vorkommnisse.

