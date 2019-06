Oldtimer-Rallye: Mit 420 PS vorm Schwabacher Rathaus

SCHWABACH - Die Altmühltal-Classic-Sprint-Rallye machte am Samstag auch Station in Schwabach. Der Duft von Benzin lag in der Luft.

Auf dem Marktplatz standen die Leute Spalier, als die Oldtimer durch die Stadt fuhren. Foto: Foto: Robert Schmitt



Das war neu beim Altmühltal-Classic-Sprint. Neben 113 Oldtimern der Baujahre 1925 bis 1988 hat die Mittelfranken-Rundfahrt betagter und hochbetagter Autos auch mit zehn modernen Sportwagen Station auf dem Marktplatz gemacht.

Ferrari, Maserati und Porsche passierten das Spalier vor dem Rathaus. Dort wartete auf die Piloten und ihre Beifahrer ein kleines Verpflegungspaket. Die Werbe- und Stadtgemeinschaft spendierte jeder Crew zwei Brezen. Dann ging es weiter Richtung Neuendettelsau.

Schwabacher an der Spitze

An der Spitze des Felds fuhr ein Schwabacher. Dieter Glockner steuerte einen Bentley mit 126 PS und 4,25 Liter Hubraum aus dem Jahre 1936.

Das stärkste Gefährt war ein bemerkenswertes Fahrzeug. Der Buick Wildcat aus dem Jahre 1963 verfügt über einen Hubraum von 6,6 Litern und leistet 420 PS. Platz zwei in Sachen Motorisierung teilten sich ein Auto aus den USA und ein Italiener. Der Ford-Superformance Cobra aus dem Jahr 1965 trat ebenso mit 360 PS an wie ein Ferrari 365 GT4 BB Baujahr 1975.

Erstmals waren auch moderne Sportwagen mit von der Partie. Foto: Foto: Robert Schmitt



Gleichwohl begeisterten sämtliche Altmühltaler Automobile mehr durch ihren Design-Auftritt als durch Rasanz, wenngleich einige Fahrer die Stärke ihrer Oldies mittels Gaspedal unter Beweis zu stellen suchten. Denn auch das gehört zu einer Oldtimer-Rallye: Heulende Motoren und der Duft von Benzin.

ROBERT SCHMITT