Rednitzhembach: Jugendliche nutzen Straße als Kartbahn

Polizei leitet Ermittlungsverfahren gegen 16-Jährige und 17-Jährigen ein - vor 17 Minuten

REDNITZHEMBACH - In der Nacht zum Mittwoch, als anderswo in den Mai gefeiert wurde, machten zwei Jugendliche eine Straße in Rednitzhembach zur Rennstrecke - sie waren mit Karts unterwegs und wurden prompt von der Polizei erwischt.

Am 1. Mai, kurz nach Mitternacht, so heißt es im Polizeibericht, waren zwei Jugendliche auf der Meckenloher Straße mit motorisierten Karts unterwegs. Diese dürfen nur auf Privatgrund und Kartbahnen gefahren werden.

Werden sie auf öffentlichen Grund benutzt, bedarf es der Fahrerlaubnis Klasse B und einer Versicherung, was nicht vorlag. Gegen den 17-Jährigen und die 16-Jährige wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

