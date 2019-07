Schwabacher Firma Kühnhackl in Konkurs

Die 1922 gegründete Keramik-Druckerei hat die Produktion eingestellt - vor 37 Minuten

SCHWABACH - Die Keramik-Druckerei Kühnhackl GmbH hat bereits im Oktober 2018 Insolvenz angemeldet. Bis Ende Mai wurden noch Restaufträge abgearbeitet und die Produktion anschließend stillgelegt. Jetzt im Juli hat der Insolvenzverwalter das Gebäude wieder den Eigentümer, der Erzbach GmbH + Co. KG, zurückgegeben.

„Das war ein tolles Unternehmen“, bedauert Wirtschaftsreferent Sascha Spahic den Verlust für Schwabachs Wirtschaft. Die Firma Kühnhackl im Gewerbegebiet Falbenholz hat ihren Betrieb einstellen müssen. Das Gebäude soll nun vermietet werden. © Foto: Günther Wilhelm



Im Büro der Geschäftsführung stehen noch kunstvoll dekorierte Teller und Vasen. Doch aus diesen Vorzeigestücken sind Überbleibsel einer großen Vergangenheit geworden. Schwabachs Wirtschaft ist um einen so traditionsreichen wie hochspezialisierten Betrieb ärmer.

Insolvenzverwalter ist der Rechtsanwalt Volker Böhm von der Nürnberger Filiale der Anwaltssozietät "Schultze & Braun", die Standorte in ganz Deutschland sowie in Frankreich, England und Italien hat.

Betroffen von der Insolvenz sind 48 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Schwabach sowie weitere 28 in Tirschenreuth beim Schwesterunternehmen Printec, dessen Betrieb ebenfalls eingestellt wurde.

Auf Sozialplan geeinigt

Leider hätten dem Insolvenzverwalter die finanziellen Mittel gefehlt, um etwa eine Transfergesellschaft aufzusetzen, so Schultze & Braun-Pressesprecher Ingo Schorlemmer. Man habe sich aber auf einen Sozialplan geeinigt.

Die Agentur für Arbeit hat mit der Vermittlung bereits Anfang des Jahres begonnen. Konkrete Zahlen konnte Pressesprecher Dr. Mathias Ringlein von der Agentur für Arbeit Nürnberg nicht nennen, doch sieht er "durchaus gute Chancen". Schließlich sei die Lage auf dem Arbeitsmarkt stabil.

"Schiebebilder"

Die Firma Kühnhackl GmbH hat sogenannte "Schiebebilder" mit den gewünschten Motiven hergestellt, mit denen Porzellan für Kunden in aller Welt dekoriert worden ist. Diese leimbeschichteten Bilder wurden an die Porzellanhersteller verkauft, die sie — stark vereinfacht gesagt — buchstäblich vom Papier auf zum Beispiel Teller geschoben und sie dann getrocknet und eingebrannt haben.

Gegründet worden war die Firma bereits 1922 in Nürnberg, fiel aber dem Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs zum Opfer. Nach dem Krieg folgte deshalb der Umzug nach Schwabach, zunächst in die Stadtparkstraße, in den 1970-er Jahren weiter ins neue Gewerbegebiet Am Falbenholz.

Für die Queen und den Papst

Die Firma hatte einen sehr guten Ruf. Von Kühnhackl bedrucktes, hochwertiges Porzellan sei sogar an den Frühstückstischen des Papstes und der englischen Queen, hatte es noch 2015 in einer Pressemitteilung nach einem Firmenbesuch von OB Matthias Thürauf und Wirtschaftsreferent Sascha Spahic stolz geheißen.

Doch auch solch große Namen konnten die wirtschaftlichen Schwierigkeiten nicht verhindern. Weder in Schwabach noch in Tirschenreuth habe man noch kostendeckend gearbeitet, so der Pressesprecher des Insolvenzverwalters.

Der Grund? Ingo Schorlemmer verweist auf strukturelle Veränderungen: "Der Markt für hochwertiges Porzellan ist seit Jahren rückläufig, die Billigkonkurrenz etwa aus Asien dagegen immer stärker. Das schlägt durch und hat den Ausschlag gegeben."

Keinen Investor gefunden

Zunächst hatte sich der Insolvenzverwalter noch zuversichtlich gezeigt, Kühnhackl retten zu können. Schließlich verfüge die Firma über sehr spezialisiertes Know-how sowie langjährige und stabile Kundenbeziehungen. Doch leider sei es "trotz aller Bemühungen des Insolvenzverwalters" nicht gelungen, einen Investor zu finden. Einige Interessenten hätten sich im Laufe der Prüfung zurückgezogen. "Eine Fortführung der Produktion mit Verlusten, aber ohne Perspektive für eine erfolgreiche Sanierung ist dem Insolvenzverwalter nicht gestattet", so dessen Pressesprecher.

"Das war ein tolles Unternehmen, wir bedauern diese Entwicklung sehr", sagt Wirtschaftsreferent Sascha Spahic. Das Gebäude in der Spitalwaldstraße soll nun wieder vermietet werden. Die Wirtschaftsförderung der Stadt will dies nach ihren Kräften unterstützen und zeigt sich zuversichtlich.

GÜNTHER WILHELM