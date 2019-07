Schwabachs "Fest der Feste" hat begonnen

Start ins 42. Bürgerfest - vor 51 Minuten

SCHWABACH - Mit den Goldschläger-Posaunen wurde am Freitag das 42. Schwabacher Bürgerfest eröffnet. Hier ist der erste Tag in Bildern.

Oberbürgermeister Thürauf stößt mit den Organisatoren Angelika Preinl und Hartmut Hetzelein auf ein gelungenes Bürgerfest an. © Günther Wilhelm

Ganz so leicht scheint ihm der Abschied doch nicht zu fallen: Bei seinem letzten Bürgerfest als Oberbürgermeister brauchte Matthias Thürauf beim Anzapfen doch ungewohnt viele Anläufe bis zu seinem letzten Schlag. Dafür aber traf er sofort den richtigen Ton: "Das Bürgerfest ist nicht irgendeine Party, sondern ein ganz besonderes Fest für Schwabach."

Besonders herzlich begrüßte er die Gäste aus Gossas und Kalambaka. Eine Tanzgruppe aus der Partnerstadt sorgte für griechisches Flair. Der Nachmittag stand ganz im Zeichen der Tradition. Kein Bürgerfest ohne Bierwagen mit Pferdegespann. Die musikalische Einstimmung übernahm der Musikzug des TV 48. Beim Abendkonzert heizte Pino Barone mit italienischen Pop-Klassikern gehörig ein.

