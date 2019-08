Schwindelfrei: Ice Tigers besuchen Hochseilgarten

Nürnbergs Eishockey-Cracks waren zum Klettern im Landkreis Roth unterwegs - vor 2 Minuten

KAMMERSTEIN - Hoch hinaus wollten sie am Donnerstagnachmittag, die Ice Tigers. Die Eishockey-Profitruppe aus Nürnberg war im Hochseilgarten des Hubert-Schwarz-Zentrums im Kammersteiner Ortsteil Poppenreuth (Landkreis Roth) unterwegs.

Zehn Meter zum Boden, da kann einem schon mal mulmig werden. © Jürgen Karg



Bevor es – gut gesichert und unter der Aufsicht von Trainern – nach oben ging, hörte die gesamte Mannschaft einen Vortrag von Extremsportler Hubert Schwarz, der davon sprach, dass man fast alles erreichen könne, wenn man entsprechend motiviert ist. Der Hochseilgarten in dem Kammersteiner Ortsteil verfügt über zwei Ebenen, eine in fünf, die andere in zehn Metern Höhe.

jk