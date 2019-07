So war das Schwabacher Bürgerfest 2019

SCHWABACH - Es ist das "Fest der Feste" in Schwabach - und wenn wie in diesem Jahr das Wetter mitspielt, dann ist die ganze Stadt ein Wochenende lang auf den Beinen, zusammen mit Zehntausenden Besuchern aus der ganzen Region. Eine Zusammenfassung in Text und Bild.

Sonntag, 17 Uhr: OB Thürauf (3. v. li.) präsentiert - zum letzten Mal als amtierender Oberbürgermeister - die Magistratswurst. Foto: Günther Wilhelm



Rudi Nobis hat gerufen und alle sind sie gekommen. Bei schönstem Sonnenschein wurde die 42. Auflage des Schwabacher Bürgerfests zelebriert. Ein Höhepunkt: OB Thürauf schnitt am Sonntagnachmittag die berühmte Magistratswurst an.

Thüraufs kurze Ansprache dazu sehen Sie in diesem Video:

Doch selbst das Bürgerfest hat schlechte Nachrichten: „Ihr seid’s auf’n Tag ganz genauso älter gworn wie i“, ruft „Rory, der Hexer“ seinen Fans im vollen Handballerhof zu. Aber für beste Laune ist man nie zu alt. Und selbst wenn’s mal zwickt und zwackt, eines klappt immer: „A aanzichs Seidla gäid nou...“

Es ist das Wiedersehen dieses Bürgerfestes, und Rainer Thiede wirkt, als wäre er nie weg gewesen — bestens aufgelegt wie in guten alten Zeiten. Aus dem Gassenhauer macht der Hexer eine Bürgerfesthymne. Mitsingen ist unvermeidlich, deshalb lässt sich Alt-OB Hartwig Reimann auch nicht lange bitten, als ihn Rory — auch das wie früher — zum Duo auf die Bühne holt.

Im Video: Rory der Hexer gab sein vielumjubeltes Comeback:

Ausgelassene Stimmung in 42. Auflage: Das Bürgerfest ist seinem Ruf als Schwabachs „Fest der Feste“ einmal mehr eindrucksvoll gerecht worden. Ihren Beitrag dazu leisten aber nicht nur bekannte Bürgerfestlegenden, sondern auch Neulinge, die sich sofort in den Bann des Bürgerfestes ziehen lassen.

Ein bisschen Regen gab's zwischendurch am Sonntag. Gestört hat es nicht wirklich: Regenschirme raus oder kurz untergestellt - und weiter ging die Feier.

Wer Kindergartenleiterin Rose Faye aus dem Patenprojekt Gossas strahlen sieht, der braucht gar nicht mehr fragen, ob es ihr gefällt. Dimitra Tsioga gehört zur Tanzgruppe aus der griechischen Partnerstadt Kalambaka. Die Buchhändlerin ist zum ersten Mal in Schwabach und ist sichtlich beeindruckt. „Es ist einfach unglaublich“, sagt sie auf Englisch. „Von morgens bis in den späten Abend so viele Menschen, so viele Konzerte, so viel Bratwurst und Bier, und vor allem dieser perfekte Empfang.“ „Da fühlt man sich sofort wohl“, sagt auch Piotr Sikora vom Kirchenchor aus dem polnischen Teschen, der zu Gast in der Kirchgemeinde St. Martin war.

Dieses Miteinander ist das Zauberwort des Bürgerfestes. Ein Treffpunkt, wie er entspannter nicht sein kann.

