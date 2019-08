Sommer-Serie III: Die Kunst lockt nach Schwabach

So hat man den Saal des Bürgerhauses noch nicht erlebt. „Das ist wirkt ja fast wie eine Kirche“, beschreibt ein Teilnehmer der Ortung-Führung die achte der insgesamt 31 Stationen. Babette Brühl hat sie den „Kindern eines Goldenen Zeitalters“ gewidmet. Doch was so glücklich klingt, ist eine stille Anklage. © Foto: Günther Wilhelm