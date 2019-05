Symbolischer Staffelstab für Schwabach

Das 19. DJK-Bundessportfest wird vom 3. bis 6. Juni 2022 in Schwabach stattfinden. - vor 14 Minuten

SCHWABACH - Bernhard Martini von der DJK Ingolstadt ist der neue Präsident des DJK-Sportverbands im Diözesanverband Eichstätt. Beim Diözesantag in Burggriesbach wurde er mit großer Mehrheit gewählt. Martini ist in Ingolstadt im Jugendbereich Fußball als Abteilungsleiter tätig und wurde bereits 2017 als Sportkoordinator ins Präsidium der DJK berufen. Der 48-Jährige tritt die Nachfolge von Nikolaus Schmidt an, der 17 Jahre lang als Präsident die Geschicke des Sportverbandes geleitet hatte und nicht mehr zur Wahl angetreten ist. Schmidt, der auch seit vielen Jahren Mitglied im Diözesanrat ist, wurde vom Präsidium zum Ehrenpräsidenten des DJK-Diözesanverbandes Eichstätt ernannt.

Neue Vizepräsidentin aus Schwabach: Silvia Heuberger. © Foto: prrivat.



Neue Vizepräsidentin aus Schwabach: Silvia Heuberger. Foto: Foto: prrivat.



Zudem wurden Gerhard Bayerlein (Obererlbach) zum Vizepräsidenten und Silvia Heuberger aus Schwabach zur Vizepräsidentin gewählt. Neuer Schatzmeister ist Konrad Seitz aus Wolframs-Eschenbach. Bestätigt wurden als Senioren- und Behindertenbeauftragte Brigitte Vogl aus Herrieden, als Sportarzt Dr. Albert Dirsch aus Eichstätt und als Kassenprüfer Bernadette Haag und Christian Gesell. Weiterhin im Amt als Geistliche Beiräte bleiben die Pfarrer Richard Herrmann und Michael Harrer.

Der Diözesantag der DJK stand unter dem Motto: "Wege wagen – neue Wege gehen". In diesem Sinne sollte der Verband den Mut zu Veränderungen aufbringen, sagte Schmidt zum Abschluss seiner Präsidentschaft. Er hob hervor, dass die DJK Brücke zwischen Kirche und Sport sei. Dies sei ein Alleinstellungsmerkmal und zugleich auch Auftrag. "Bei allem sportlichen Wettkampf sollten die Menschen im Mittelpunkt stehen – nicht die Siege", sagte Schmidt.

Bei der Versammlung wurde auch bekanntgegeben, dass das 19. DJK-Bundessportfest vom 3. bis 6. Juni 2022 in Schwabach stattfinden wird. Dazu wurde symbolisch ein "Staffelstab" an die Stadt Schwabach übergeben. Zu diesem sportlichen Großereignis werden rund 5000 Sportlerinnen und Sportler der DJK aus dem ganzen Bundesgebiet erwartet.