Tödlicher Unfall auf der A6: Zwei Lkw kollidierten

Ein Fahrer starb bei Auffahrunfall nahe Nürnberg - vor 27 Minuten

SCHWABACH - Am Dienstag fuhr ein Sattelzug auf der A6 unmittelbar auf den vorausfahrenden Lastwagen auf. Die Kollision ereignete sich zwischen Roth und dem Kreuz Nürnberg-Süd.

Der 47-jährige Fahrer verstarb noch vor Ort. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls am Unfallort. Die Einsatzkräfte konnten aber nichts mehr für den Mann tun. © NEWS5 / Grundmann



Der 47-jährige Fahrer verstarb noch vor Ort. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls am Unfallort. Die Einsatzkräfte konnten aber nichts mehr für den Mann tun. Foto: NEWS5 / Grundmann



Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagvormittag, gegen 11.20 Uhr, zwischen Roth und dem Kreuz Nürnberg auf der A6. Mehrere Lkw waren hintereinander in Fahrtrichtung Amberg unterwegs, als es zu einem Auffahrunfall kam. Ein Sattelzug-Fahrer fuhr ungebremst auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf. Der 47-jährige Fahrer verstarb noch vor Ort. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls am Unfallort. Die Einsatzkräfte konnten aber nichts mehr für den Mann tun.

Die Fahrbahn war für eine Stunde komplett gesperrt. Danach konnte zunächst eine der drei Spuren wieder freigegeben werden.

Der Artikel wurde um 12.55 Uhr aktualisiert.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

vek