Trotz heftigem Unwetter: Keine Schäden in Schwabach

Auch im Landkreis Roth liefen Sturm, Regen und Hagel glimpflich ab - vor 14 Minuten

SCHWABACH/LANDKREIS ROTH - Die Einsatzkräfte haben nach dem heftigen Unwetter eine etwas erstaunliche, sicherlich aber erfreuliche Bilanz gezogen.

Beeindruckend waren die Wolkenformationen, die sich über dem Rothsee zusammenzogen. © Foto: Salvadore Guirdanella



Es war, als würde die Welt untergehen. Mächtige Gewitterwolken schoben sich am Donnerstagnachmittag vor die Sonne. Wie hier am Rothsee wurde es binnen Minuten stockdunkel. Dann kam der Sturm, dann kamen Regel und Hagel. In Schwabach waren kurzzeitig mehrere Straßen überflutet.

Beinahe erstaunlich: Trotz der massiven Niederschläge binnen weniger Minuten ist es aber zu keinen größeren Schäden gekommen. Dies teilten die Polizeiinspektionen Schwabach und Roth auf Anfrage mit. Auch die Feuerwehr Schwabach verzeichnete keinen Einsatz.

Auswirkungen hatte das Unwetter dagegen auf die geplanten Fronleichnamsprozessionen. So musste etwa in Roth und Schwabach innen gefeiert werden. In Schwabach führte das sogar zu einem besonderen Ereignis: Erstmals seit der Reformation vor 500 Jahren wurde ein Fronleichnamsgottesdienst wieder in der evangelischen Stadtkirche begangen - nachdem die katholischen Gläubigen vor dem Wetter dorthin geflüchtet waren.