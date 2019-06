Turnier gegen Ausländerfeindlichkeit

WENDELSTEIN/BERLIN - Der 2008-er Jahrgang der JFG Wendelstein durfte an einem großen Turnier gegen Ausländerfeindlichkeit teilnehmen. Die Jungs sammelten in Berlin einzigartige Erfahrungen.

Die Jungs der JFG Wendelstein aus dem Jahrgang 2008 vor ihren Bannern mit den Trainern. © Foto: Privat



Die Einladung des gastgebenden Vereins SC Borsigwalde 1910 Berlin an das junge 2008-er Team aus der Marktgemeinde Wendelstein kam mit einer klaren Botschaft bei der JFG Wendelstein an: 26. Turnier gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit! Das Turnier ist einzigartig in Berlin, ja sogar deutschlandweit. Und die JFG war in diesem Jahr dabei.

Schon bevor der DFB sich über die Aktion "Mein Freund ist Ausländer" des Themas annahm, hatte es beim SC Borsigwalde nach den Angriffen auf die Asylbewerberheime in Lichtenhagen und Hoyerswerda den "Tag gegen Ausländerfeindlichkeit" gegeben. Borsigwalde ist prädestiniert für ein Turnier dieser Art: In der stetig wachsenden Jugendabteilung mit mittlerweile 23 Mannschaften spielen derzeit über 400 Kinder und Jugendliche aus 35 Nationen.

"Wir stecken mit unseren Ehrenamtlichen jedes Jahr sehr viel Herzblut in dieses Turnier. Emotional ist das neben unserer Saisoneröffnung der Höhepunkt der Spielzeit", so der Jugendleiter Matthias Wolf vom SC Borsigwalde: "Und auch wenn wir über Sport reden: Irgendwo ist so ein Turnier auch und vor allem in dieser Zeit immer noch ein politisches Statement."

Für den von Jürgen Baske und Walter Sigl betreuten 2008-er Jahrgang der JFG Wendelstein stand sofort fest, dass man hier als Teilnehmer und einziges Team aus Bayern ebenso ein Zeichen setzen wollte, auch für die Marktgemeinde. Vom Bayerischen Fußball-Verband besorgte man sich noch ein großes Banner, und so reisten die Wendelsteiner mit zwei Gemeindebussen zum Turnier in Berlin an.

Herzlicher Empfang

War schon die Ankunft im Haus des Jugendleiters des SC Borsigwalde, Matthias Wolf, von einer tollen Herzlichkeit geprägt, so erfuhr es am Turniertag nochmals einer Steigerung. Das Team und die Begleiter der JFG Wendelstein bekamen eigens für das Turniermotto hergestellte T-Shirts mit dem Vereinsnamen auf der Rückseite überreicht und waren so einheitlich mit ihren Gastgebern gekleidet. Trotz heißer Temperaturen und glühender Sonne auf dem tollen Kunstrasen des SC Borsigwalde, waren die Gegner im 2008-er Jahrgang schon sehr klangvoll: Union Berlin, Tennis Borussia Berlin, Babelsberg 03 und die Teams aus Borsigwalde. Wendelstein zeigte aber starke Leistungen und setzte sich als Gruppenerster durch. Danach rutschte man hoch in die Gruppe der jahrgangsälteren Teams, wo man gegen Victoria Berlin (die größte Fußballjugendabteilung Deutschlands) mit 0:2 und den SC Staaken Berlin 0:3 unterlag. Dies war jedoch bei diesem Turnier fast Nebensache.

Was bleiben wird, sind die unvergesslichen Erlebnisse in Berlin, aber auch der hohe soziale Auftrag, den die Kinder der JFG Wendelstein in Berlin erfüllen konnten. Zum Abschluss der Reise betonte der auch als Vorsitzender der JFG Wendelstein fungierende Walter Sigl, "wie wichtig die Weitergabe dieser Werte in der täglichen Vereinsarbeit in Wendelstein an Kinder und Jugendliche ist". "Es wird heutzutage immer wichtiger, diese integrative Kraft des Sports zu nutzen und auszuleben", so Sigl.

Der Dank der kleinen Fußballer aus Wendelstein und ihrer Begleiter geht nach Berlin, genauer gesagt zum SC Borsigwalde, denn obwohl die Jungs der JFG Wendelstein in ihren jungen Jahren schon viel herumgekommen sind, eine derartige Gastfreundschaft hatten sie noch nie erlebt.

