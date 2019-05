Vermisster Klinikpatient in Schwabach aufgetaucht

Mann war bei Freigang aus psychiatrischer Einrichtung entflohen - vor 14 Minuten

SCHWABACH/WÜRZBURG - Ein 53-Jähriger ist vergangene Woche während seines Freigangs aus einer psychiatrischen Einrichtung verschwunden. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen blieben tagelang erfolglos. Am Donnerstag konnte die Polizei den Vermissten wohlbehalten in Schwabach aufgreifen.

Der 53-Jährige war am Dienstag gegen 16 Uhr während eines genehmigten Ausgangs aus dem Zentrum für seelische Gesundheit verschwunden. Die Polizei startete sofort eine Fahndung, die tagelang erfolglos blieb. Da man befürchtete, dass sich der 53-Jährige bereits außerhalb von Unterfranken aufhalten oder eventuell auch orientierunglos umherirren könne, baten die Beamten auch die Bevölkerung um Hinweise.

Am Sonntag konnten Polizisten den Patienten in Schwabach wohlbehalten aufgreifen. Er wurde zurück in eine psychiatrische Anstalt gebracht.

Dieser Artikel wurde am Montag gegen 12 Uhr aktualisiert.

jm