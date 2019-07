WEG Schwabach: Siebenmal die Traumnote 1,0

Am Wolfram-von-Eschenbach Gymnasium liegt der Abi-Schnitt in diesem Jahr bei 2,14 - vor 39 Minuten

SCHWABACH - Superleistungen eines Superjahrgangs an einer Superschule: Das ist das Ergebnis der Abiturfeier des Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasiums (WEG) im Schwabacher Markgrafensaal. "Euer Jahrgang hat das beste Ergebnis ,ever, ever, ever’ in der Geschichte des WEGs erzielt", brachte es Direktor Dr. Richard Kifmann auf den Punkt. "So gut fielen die Abiturprüfungen noch nie aus. Mit einem Durchschnitt von 2,14 habt ihr ein enormes Ausrufezeichen für eure Leistungsfähigkeit gesetzt – ich bin stolz auf euch!"

Der Abiturjahrgang 2019 des WEG erzielte die besten Ergebnisse seit Gründung der Schule vor 176 Jahren. Direktor Dr. Richard Kifmann betonte in seiner Rede: „Ich bin stolz auf euch.“ Gleich sieben Abiturienten schafften die Traumnote 1,0. © Foto: Wolfram Göll



In Zahlen: Von 73 Abiturienten, die ihre Abiturzeugnisse aus der Hand des Direktors entgegennahmen, hatten – sage und schreibe — sieben die Traumnote 1,0 erzielt: Jakob Schmidt, Oliver Westhues, Paul Lenz, Maria Reinhart, Levi Miederer, Hannah Schmid und Daniel Wimmers. Alle sieben erhielten Buchgeschenke.

Jakob Schmidt hat sogar 886 von 900 maximal erreichbaren Punkten erzielt – also mit einem rechnerischen Schnitt von 0,69 eines der besten Abiture Bayerns. Zwölf WEG-Abiturienten erzielten Noten von 1,5 und besser. Bei 22 steht die Eins vor dem Komma. "Das ist nicht nur Intelligenz, sondern auch ganz viel Fleiß", lobte Direktor Kifmann.

Einen so guten Abiturjahrgang hatte das WEG in seiner 176-jährigen Geschichte noch nie. Laut Kultusministerium gehört das WEG mit dem Abi-Schnitt von 2,14 zu den zwei besten Gymnasien Mittelfrankens, wie Kifmann berichtete.

Viele Auszeichnungen

17 Abiturienten des WEG errangen wegen ihrer guten Noten zudem Auszeichnungen und Förderpreise von landes- oder bundesweiten Wissenschaftler-Vereinigungen in Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Latein und Kunst. Zwei Mathematik-Seminararbeiten des WEG wurden in der Universität Erlangen mit dem renommierten Dr.-Hans-Riegel-Preis ausgezeichnet, weil sie einen substanziellen Beitrag zur Forschung lieferten. "Einfach unglaublich!", kommentierte der Direktor diese Erfolge.

Besondere Ehrungen erhielten aber nicht nur die 1,0-Abiturienten.

Dr.-Hans-Riegel-Fachpreis für hervorragende Seminararbeiten in Mathematik (Überreichung an der FAU Erlangen): 1. Platz: Jakob Schmidt mit dem Thema "Zufallsgenerierte Sierpinski-Vielecke" 2. Platz: Tim Rotheneder mit dem Thema "Der Lorenzattraktor aus fraktaler Sicht".

Ehrennadel Landesverband Bayern des Deutschen Altphilologenverbandes (Fach Latein): Jakob Schmidt.

Auszeichnung der Gesellschaft Deutscher Chemiker: Jakob Schmidt, Oliver Westhues, Maria Reinhart.

Biologie-Zukunftspreis der Stiftung Mensch Kultur: Levi Miederer.

Auszeichnung des Deutschen Mathematiker-Vereins: Daniel Wimmers, Jakob Schmidt, Hannah Schmid, Levi Miederer.

Auszeichnung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft: Jakob Schmidt, Paul Lenz, Tim Rotheneder, Daniel Wimmers.

Edith-Wenninger-Kunstpreis: Hannah Schmid.

Preis der Sparkasse Mittelfranken-Süd für soziales Engagement (Musik): Jenny Kuhn.

Preis des WEG-Fördervereins für musikalisches Engagment: Hannah Dobler und Tobias Konkel.

"Erkundet das Leben"

Auch OB Matthias Thürauf gratulierte allen 73 Abiturienten und riet ihnen, sich nun nicht sofort in die Karriere zu stürzen und sich nicht sofort ins Arbeitsleben zu stürzen. "Ihr seid so jung. Erkundet das Leben in all seinen Facetten – ob mit einem Auslandsaufenthalt, einer längeren Rundreise oder sonst wie."

WOLFRAM GÖLL