Wrestling in Schwabach: Die Muskelmänner sind zurück

Am Samstag heißt es im Markgrafensaal wieder "Let's get ready to rumble" - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Die Muskelberge entern wieder den Markgrafensaal. Die German Wrestling Promotion, kurz GWP, lädt am 11. Mai ein zu ihrer "Spring Xplosion 2019". Dabei besticht der Veranstalter aus Roth mit einem international besetzten Kader an Kämpfern. Dreieinhalb Stunden Action, viele Kämpfe und Geschichten versprechen einen spannenden Abend für Fans und die, die es werden wollen.

Gekämpft wird beim Wrestling im, manchmal auch abseits des Rings. Besucher dürfen sich auf ein Spektakel mit hohem Unterhaltungswert freuen. © Foto: Jens Liebscher



"Der internationale Marktführer WWE hat zuletzt Leute wie Oliver Carter, Alpha Female und The Primate verpflichtet, die zuvor bei der GWP zu sehen waren. "Das zeigt uns, dass wir einiges richtig gemacht haben", so GWP-Vorsitzender Nicolas Banner. Doch jetzt müsse man halt diese Wrestler bei den GWP-Kampfabenden adäquat ersetzen. In Schwabach werden erstmals Ivan Markov aus Russland, Adam Maxted aus England und Tarkan Aslan aus Berlin für die GWP antreten.

Geht es um die beliebten Highflyer, so wird den Fans ein Sahnestück präsentiert. Es trifft der weitgereiste Südafrikaner Angélico, der mehrere Jahre unter einem Topstar in Mexiko trainiert hat, auf das aufstrebende Talent Kris Jokic aus Kroatien. Diese beiden Männer im Ring versprechen ohne Zweifel ein großes Spektakel.

Riese aus dem Kosovo

Der aktuelle Weltmeister kommt aus dem Kosovo. Der Zwei-Meter-Riese Cash Money Erkan besiegte zuletzt den Franzosen Tristan Archer. Mit seinen Paradeaktionen gut gerüstet, wartet auf den beliebten Hünen eine sehr schwere Aufgabe: Ganze 205 Kilo bringt der Engländer Crater auf die Waage.

Das zuletzt überraschende Karriereende der Ungarin und amtierenden Weltmeisterin Audrey Bride führte dazu, dass der Titel der Frauendivision bei der GWP erstmals über mehrere Monate vakant blieb. Dies soll sich nun ändern mit einem bunt gemischten Feld aus vier Damen, die sich allesamt nur allzu gerne in die Titelhistorie einreihen würden. Somit treffen Lana Austin aus England auf zwei Damen aus der Region mit Xara Grace und Keesa the Bambi aufeinander, außerdem wird mit Tracy erstmals eine Wrestlerin aus Spanien in Schwabach zu sehen sein.

Wrestlingschule in Allersberg

Seit 2017 besteht die GWP-eigene Wrestlingschule in Allersberg, wo Interessierte ihren Traum Wrestler zu werden erfüllen können. Und auch am 11. Mai werden einige von ihnen Erfahrung im Ring sammeln. Dabei teilen sie sich die Umkleidekabine unter anderem mit einem ehemaligen WWE-Star: Der zweimalige Tag-Team-Champion René Duprée ist zum zweiten Mal in Schwabach im Ring und wird natürlich auch exklusive Tipps an die Neulinge aus Mittelfranken weitergeben.st

InfoTickets sind über folgende Wege verfügbar: Tickethotline (0 91 71) 896 112, unter www.gwp-wrestling.de sowie an allen Eventim-Vorverkaufsstellen.

st