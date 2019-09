Schweinfurt: Maskiertes Trio überfällt Mann mit Schlagstock

SCHWEINFURT - Der Montagabend nahm für einen 46-Jährigen eine hässliche Wendung: Nachdem er aus seinem Fahrzeug ausstieg, wurde er von drei Personen überfallen und geschlagen. Das Trio flüchtete daraufhin wild durch das Stadtgebiet.

Drei Maskierte haben am Montagabend einen 46-jährigen Schweinfurter angegriffen und geschlagen. Gegen 22.20 Uhr stieg der 46-Jährige in der Kreuzstraße aus seinem Wagen, als ihn das Trio mit Tritten,Schlägen und einem Stock attackierte. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Angreifer rasten daraufhin in einem Mercedes mit hoher Geschwindigkeit und auch über rote Ampeln durch das Stadtgebiet.

Einer der Täter war dem 46-Jährigen wohl bekannt. Es soll sich um den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Frau handeln. Nun wird ermittelt, ob es sich bei dem Angriff um eine Beziehungstat handelt. Eine Streifenpolizei konnte das Trio auf der B303 bei Niederwerrn anhalten. Die drei Pkw-Insassen im Alter von 26, 31 und 62 Jahren, die aus den Landkreisen Schweinfurt und Rhön-Grabfeld stammen, wurden vorläufig festgenommen. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung des Wagens einen Schlagstock, Sturmmasken und einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker.



Mögliche Zeugen, die die Auseinandersetzung in der Kreuzstraße beobachtet haben oder Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise von dem flüchtenden Mercedes gefährdet worden sind, werden dringend gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweinfurt in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter Tel. 09721-2020 entgegengenommen.

