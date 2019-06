Schwere Gewitter: In Franken sind Tornados möglich

DWD warnt vor Hagel, Sturmböen und Starkregen mit Überschwemmungen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nach einem sonnig-sommerlichen Wochenende kann es am Pfingstmontag richtig ungemütlich werden: Ab dem Nachmittag rechnen Wetterexperten mit Starkregen, Hagel und orkanartigen Böen, die bis in die Nacht anhalten können. Für den Großraum Nürnberg und Oberfranken sind auch Tornados nicht ausgeschlossen.

+++ Am Pfingstmontag rollt eine Gewitterfront auf Franken zu. Für die gesamte Region gilt eine Vorwarnung vor schwerem Gewitter. Die Unwetter bringen Starkregen, Hagelkörner von bis zu fünf Zentimetern Durchmesser und orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 110 Stundenkilometern. Auch Tornados sind nicht ausgeschlossen.

+++ Unbeständig bleibt auch der Dienstag, die Wetterwarnung gilt noch bis 3 Uhr nachts. Nach den Pfingsttagen kühlt es etwas ab, das Quecksilber steigt im Laufe des Tages nur noch auf 23 Grad. Regen ist vor allem in den Morgenstunden möglich. Gegen Abend hin reißt der Himmel dann immer wieder auf.

+++ Ähnlich wird das Wetter am Mittwoch. Hin und wieder Regen, Temperaturen von um die 20 Grad, vereinzelte Auflockerungen. Sommerlicher wird es erst ab Donnerstag wieder. Es bleibt bei bis zu 25 Grad trocken, am Freitag sind dann sogar heiße 29 Grad drin. Der Sommer kehrt also pünktlich zum Wochenende zurück.