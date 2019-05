Schwere Verletzungen: 60-Jähriger bei Streit um Taxi gestoßen

Beide Männer waren laut Polizei alkoholisiert - vor 37 Minuten

GARMISCH-PARTENKIRCHEN - Bei einem Streit um ein Taxi ist in Garmisch-Partenkirchen ein 60-Jähriger schwer am Kopf verletzt worden.

Ein 26-Jähriger habe den Mann bei dem Streit um das Taxi in Oberbayern gestoßen. Dabei habe sich dieser durch einen Aufprall am Boden eine schwere Kopfverletzung zugezogen, teilte die Polizei mit. Zur Behandlung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Beide waren bei dem Streit laut Polizei alkoholisiert.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

dpa