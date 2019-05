Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat am späten Mittwochabend auf der A9 in Richtung Süden einen schweren Unfall verursacht. Der Mann überschlug sich mit seinem Wagen und prallte gegen einen Lastwagen. Der Mann hatte zunächst bei einem Überholvorgang das Steuer verrissen, war dann in der Fahrbahnmitte gegen den Bordstein geprallt und verlor wegen eines dabei geplatzten Reifens komplett die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 55-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt, die Autobahn war für etwa eine Stunde komplett gesperrt. Der Sachschaden an Lkw und Pkw beläuft sich auf circa 20.000 Euro. © NEWS5 / Fricke