Schwerer Unfall in Bayreuth: Motorradfahrer in Böschung geschleudert

Eine Autofahrerin kam von ihrer Fahrbahn ab - vor 29 Minuten

BAYREUTH - Ein Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und Pkw forderte am frühen Sonntagnachmittag in der Königsallee in Bayreuth einen Schwerstverletzten.

Kurz nach 13 Uhr fuhr eine 80-Jährige mit ihrem Auto die von Eremitenhof kommend in Richtung Rollwenzelei. Offenbar geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links in die Gegenspur, wo sie mit dem Motorrad eines entgegenkommenden 41-Jährigen kollidierte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kradfahrer in die Böschung geschleudert, wo er schwerstverletzt liegen blieb. Sein Kraftrad wurde bei dem Unfall regelrecht in ein rechts angrenzendes Feld "katapultiert", wie die Polizei berichtet.

Während die 80-Jährige unverletzt blieb, erlitt der Kradfahrer schwere Bein- und innere Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Bayreuth gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung des Unfallhergangs ein Gutachter hinzugezogen. Die Feuerwehr musste ausgelaufenes Öl abbinden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

